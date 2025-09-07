Alcaraz srušio Sinnera u finalu US Opena. Nakon gotovo 3 sata svladao je svog rivala

Carlos Alcaraz svladao Jannika Sinnera u finalu US Opena s 3-1 u setovima nakon 2 sata i 42 minuta igre. Nakon uvjerljive igre Španjolca u prvome setu koji je završio 6-2 za Alcaraza, uslijedio je povratak talijanskog tenisača u drugome setu s 6-3.
Alcaraz se nije dao pokolebati i u treći set je ušao još odlučniji. Nanizao je pet osvojenih gemova, a tek je šesti prepustio Sinneru. Zatim je uzeo i posljednji za rezultat 6-1 u trećem setu.
Posljednji set je započeo nešto izjednačenije. Prvi gem je bio osobito dug, a na kraju je pripao Sinneru. Alcaraz je vodstvo preuzeo u petom gemu, ali protivnik mu je bio za petama. U posljednji gem su ušli s 4-5 za Alcaraza, a kada se činilo da ćemo gledati još jednu dugu razmjenu, Španjolac je uspio nadvladati prvog tenisača svijeta i uzeti svoj šesti Grand Slam u karijeri.
Kakav 6. Grand Slam???? On nikad nije osvojio Grand Slam. Ni Sinner, ni djoka, ni Federer, ni Sampras, ni Nadal, ni Edberg, ni Agassi, ni McEnroe....