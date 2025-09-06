Srbijanska teniska sutkinja Marijana Veljović (38) jedna je od najboljih na svijetu u svom poslu pa i ove sezone sjedi u sjedalici na US Openu. Ove je godine dobila prestižnu ulogu sutkinje finala žeskog natjecanja u kojem će se natjecati Arina Sabalenka i Amanda Anisimova. A ranije je izgled Marijane Veljović privukao pozornost ljubitelja tenisa.

Lijepa Srpkinja koju su Hrvati obožavali danas je neprepoznatljiva. Pogledajte što su joj operacije napravile

Naime, vidljivo je da se podvrgnula plastičnim operacijama, filerima ili nečemu sličnom na svom licu. Danas je izgleda sasvim drugačije u odnosu na onu sutkinju s početka karijere. To nerijetko pišu i fanovi na društvenim mrežama. Srpkinja je 2016. godine dobila značku Međunarodnog teniskog udruženja i tako postala članica elitne skupine teniskih sutkinja i sudaca. Postala je i nezaobilazan dio svih Grand Slam turnira, a sudila je i finale Wimbledona i Australian Opena u ženskoj konkurenciji. Sudila je i dva meča u finalu Davisova kupa između Hrvatske i Francuske.

Hrvatski navijači su joj na finalu Davisova kupa u Lilleu, u kojem je Hrvatska pobijedila Francusku, i pjevali:

“O, Marijana, slatka, mala Marijana, tebe ću čekat ja dok svane dan…”. Pjesmu su ponavljali između više gemova, a nekoliko su joj puta i uzvikivali “Marijana, javi se!”. Nije im odgovorila ni na te povike, ali je nakon završetka meča, odlazeći s terena, pozdravila navijače i zapljeskala im.

– Neočekivana je bila reakcija hrvatskih navijača. Mi smo u biti jako bliski. Vjerujem da im je bilo drago da sudi netko iz Srbije. Obuzela ih je sreća što je Hrvatska pobijedila i jednostavno su tako reagirali. Suditi meč finala Davisova kupa je fenomenalan osjećaj. Vrhunac moje dosadašnje karijere i nešto što ću pamtiti cijeli život. Raditi posao koji volite i doživjeti ozračje od 26.000 ljudi koji su tu da podrže svoje zemlje, biti u centru događanja svega toga je nešto što morate doživjeti da biste mogli prepričavati generacijama – rekla je jednom prilikom Veljović.