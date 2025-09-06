Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 121
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
SUDI FINALE

Lijepa Srpkinja koju su Hrvati obožavali danas je neprepoznatljiva. Pogledajte što su joj operacije napravile

Marijana Veljović
Foto: Screenshot/NovaTV S
1/8
VL
Autor
vecernji.hr
06.09.2025.
u 21:18

Neočekivana je bila reakcija hrvatskih navijača. Mi smo u biti jako bliski. Vjerujem da im je bilo drago da sudi netko iz Srbije, kazala je nakon meča Hrvatske i Francuske u Davis Cupu

Srbijanska teniska sutkinja Marijana Veljović (38) jedna je od najboljih na svijetu u svom poslu pa i ove sezone sjedi u sjedalici na US Openu. Ove je godine dobila prestižnu ulogu sutkinje finala žeskog natjecanja u kojem će se natjecati Arina Sabalenka i Amanda Anisimova. A ranije je izgled Marijane Veljović privukao pozornost ljubitelja tenisa.

Lijepa Srpkinja koju su Hrvati obožavali danas je neprepoznatljiva. Pogledajte što su joj operacije napravile
Marijana Veljović
1/8

Naime, vidljivo je da se podvrgnula plastičnim operacijama, filerima ili nečemu sličnom na svom licu. Danas je izgleda sasvim drugačije u odnosu na onu sutkinju s početka karijere. To nerijetko pišu i fanovi na društvenim mrežama. Srpkinja je 2016. godine dobila značku Međunarodnog teniskog udruženja i tako postala članica elitne skupine teniskih sutkinja i sudaca. Postala je i nezaobilazan dio svih Grand Slam turnira, a sudila je i finale Wimbledona i Australian Opena u ženskoj konkurenciji. Sudila je i dva meča u finalu Davisova kupa između Hrvatske i Francuske.

Hrvatski navijači su joj na finalu Davisova kupa u Lilleu, u kojem je Hrvatska pobijedila Francusku, i pjevali:

“O, Marijana, slatka, mala Marijana, tebe ću čekat ja dok svane dan…”. Pjesmu su ponavljali između više gemova, a nekoliko su joj puta i uzvikivali “Marijana, javi se!”. Nije im odgovorila ni na te povike, ali je nakon završetka meča, odlazeći s terena, pozdravila navijače i zapljeskala im.

 – Neočekivana je bila reakcija hrvatskih navijača. Mi smo u biti jako bliski. Vjerujem da im je bilo drago da sudi netko iz Srbije. Obuzela ih je sreća što je Hrvatska pobijedila i jednostavno su tako reagirali. Suditi meč finala Davisova kupa je fenomenalan osjećaj. Vrhunac moje dosadašnje karijere i nešto što ću pamtiti cijeli život. Raditi posao koji volite i doživjeti ozračje od 26.000 ljudi koji su tu da podrže svoje zemlje, biti u centru događanja svega toga je nešto što morate doživjeti da biste mogli prepričavati generacijama – rekla je jednom prilikom Veljović.

Iščupali smo se! Hrvatska je pokazala da veliki pobjeđuju i kad ne igraju dobro
Ključne riječi
Marijana Veljović US Open tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Novak Đoković
Video sadržaj
'NE ODUSTAJEM OD GRAND SLAMOVA'

Đoković otkrio što mu je Monika Seleš rekla prije meča s Alcarazom: 'Imao sam specifično pitanje...'

Đokovića su u New Yorku ganuli gledatelji koji su skandirali njegovo ime: Pokušavali su me podignuti, dati mi krila da igram čim bolje. Zahvalan sam im na tome i to je divan osjećan. Umorio sam se dobre protiv publike, dovoljno mi je što se borim protiv ovog s druge strane mreže...", istaknuo je Đoković, koji je često kroz karijeru imao posve drugačija iskustva s publikom

Učitaj još