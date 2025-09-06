Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
US OPEN

Alcaraza uoči finala pitali o Trumpu: 'Ne želim uopće misliti da je on na tribini'

U.S. President Trump at Joint Base Andrews after attending the FIFA Club World Cup final
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
06.09.2025.
u 20:00

Trump je sport učinio važnim dijelom svog drugog predsjedničkog mandata, a nedjeljni teniski spektakl bit će drugi veliki događaj u New Yorku kojem će prisustvovati u narednim danima

Španjolski tenisač Carlos Alcaraz priznao je da će pokušati ignorirati prisutnost Donalda Trumpa na nedjeljnom finalu US Opena kako bi izbjegao nervozu pred veliki okršaj s Jannikom Sinnerom. Drugi tenisač svijeta po ATP ljestvici u petak je uvjerljivo svladao Novaka Đokovića u tri seta, čime je osigurao još jedan dvoboj s prvom teniskom zvijezdom svijeta, Talijanom Sinnerom.

Vodeći dvojac svjetskog tenisa ove godine već se susreo u dva Grand Slam finala. Carlos je slavio nakon spektakularnog preokreta u pet setova na Roland Garrosu, dok mu se Jannik osvetio u Wimbledonu dva mjeseca kasnije. Sada ih očekuje novi dvoboj za titulu na stadionu Arthur Ashe, gdje će među gledateljima biti i posebni gost. Potvrđeno je da Trump planira prisustvovati meču u New Yorku.

FOTO Legendarni Stipe Miočić u Hrvatskoj, posjetio zgrebačke vatrogasce, pogledajte kako se spušta niz šipku i juri gradom
U.S. President Trump at Joint Base Andrews after attending the FIFA Club World Cup final
1/34

Na pitanje o mogućem prisustvu bivšeg američkog predsjednika, Alcaraz je istaknuo kako tu informaciju pokušava ignorirati. "Privilegija je za turnire imati predsjednika bilo koje zemlje samo da podrži turnir, da podrži tenis i da podrži meč", rekao je novinarima nakon pobjede nad Đokovićem.

"Za mene, igrati pred njim... Iskreno, pokušat ću ne razmišljati o tome. Ne želim biti nervozan zbog toga. Ali mislim da je prisustvo predsjednika na teniskom meču, u finalu, sjajno za tenis", dodao je Alcaraz.

Trump je sport učinio važnim dijelom svog drugog predsjedničkog mandata, a nedjeljni teniski spektakl bit će drugi veliki događaj u New Yorku kojem će prisustvovati u narednim danima. Nakon finala US Opena, očekuje se da će 11. rujna biti na Yankee stadionu povodom godišnjice napada na grad, kada New York Yankeesi ugoste Detroit Tigerse. Osim toga, Trump je potvrdio da će 26. rujna prisustvovati prvom danu Ryder Cupa u Bethpageu u New Yorku.

Stipe Miočić ispred zagrebačke Arene. Fanovi se okupili u veliko broju
Ključne riječi
Donald Trump Carlos Alcaraz US Open tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Novak Đoković
Video sadržaj
'NE ODUSTAJEM OD GRAND SLAMOVA'

Đoković otkrio što mu je Monika Seleš rekla prije meča s Alcarazom: 'Imao sam specifično pitanje...'

Đokovića su u New Yorku ganuli gledatelji koji su skandirali njegovo ime: Pokušavali su me podignuti, dati mi krila da igram čim bolje. Zahvalan sam im na tome i to je divan osjećan. Umorio sam se dobre protiv publike, dovoljno mi je što se borim protiv ovog s druge strane mreže...", istaknuo je Đoković, koji je često kroz karijeru imao posve drugačija iskustva s publikom

Učitaj još