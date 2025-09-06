Alcaraza uoči finala pitali o Trumpu: 'Ne želim uopće misliti da je on na tribini'

Španjolski tenisač Carlos Alcaraz priznao je da će pokušati ignorirati prisutnost Donalda Trumpa na nedjeljnom finalu US Opena kako bi izbjegao nervozu pred veliki okršaj s Jannikom Sinnerom. Drugi tenisač svijeta po ATP ljestvici u petak je uvjerljivo svladao Novaka Đokovića u tri seta, čime je osigurao još jedan dvoboj s prvom teniskom zvijezdom svijeta, Talijanom Sinnerom.

Vodeći dvojac svjetskog tenisa ove godine već se susreo u dva Grand Slam finala. Carlos je slavio nakon spektakularnog preokreta u pet setova na Roland Garrosu, dok mu se Jannik osvetio u Wimbledonu dva mjeseca kasnije. Sada ih očekuje novi dvoboj za titulu na stadionu Arthur Ashe, gdje će među gledateljima biti i posebni gost. Potvrđeno je da Trump planira prisustvovati meču u New Yorku.

Na pitanje o mogućem prisustvu bivšeg američkog predsjednika, Alcaraz je istaknuo kako tu informaciju pokušava ignorirati. "Privilegija je za turnire imati predsjednika bilo koje zemlje samo da podrži turnir, da podrži tenis i da podrži meč", rekao je novinarima nakon pobjede nad Đokovićem.

"Za mene, igrati pred njim... Iskreno, pokušat ću ne razmišljati o tome. Ne želim biti nervozan zbog toga. Ali mislim da je prisustvo predsjednika na teniskom meču, u finalu, sjajno za tenis", dodao je Alcaraz.

Trump je sport učinio važnim dijelom svog drugog predsjedničkog mandata, a nedjeljni teniski spektakl bit će drugi veliki događaj u New Yorku kojem će prisustvovati u narednim danima. Nakon finala US Opena, očekuje se da će 11. rujna biti na Yankee stadionu povodom godišnjice napada na grad, kada New York Yankeesi ugoste Detroit Tigerse. Osim toga, Trump je potvrdio da će 26. rujna prisustvovati prvom danu Ryder Cupa u Bethpageu u New Yorku.