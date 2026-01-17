18-godišnja Ruskinja uvjerljivo do naslova u Adelaideu

Osma tenisačica svijeta Ruskinja Mirra Andreeva uvjerljivo je u subotu u finalu teniskog WTA turnira u Adelaideu sa 6-3, 6-1 svladala Kanađanku Victoriu Mboko (WTA-18.).
Osamnaestogodišnja Ruskinja, koja je prošle godine osvojila dva uzastopna WTA 1000 naslova u Dubaiju i Indian Wellsu, kojoj je ovo četvrta titula u karijeri u prvom kolu Australian Opena igrat će protiv Donne Vekić, osvajačicom srebrne medalje s Olimpijskih igara u Parizu.
Devetnaestogodišnja Mboko povela je s 3-0, ali Andreeva je preokrenula situaciju i osvojila sljedećih šest gemova te osvojila prvi set.
U drugom setu bila je jednosmjerna ulica, Andreeva je rano napravila break, osvojila prva tri gema i osigurala pobjedu.
11
U NEKOLIKO KORAKA
Google potiho snima sve što mi govorimo, evo kako da na jednostavan način to isključite
NEVJEROJATNA TRANSFORMACIJA
FOTO U 'Život na vagi' je ušla sa 145 kg, a evo kako stvarno danas izgleda pobjednica Alina koja je skinula više od 70 kg
jeste li među njima?
Uvjerljivo najbolje partnerice: Ovi horoskopski znakovi su supruge za poželjeti!
BEZ KOMPROMISA
Od skromnog početka do više od 2000 zaposlenika: Kako se gradio brend koji kupci ne napuštaju
favoriti