18-godišnja Ruskinja uvjerljivo do naslova u Adelaideu

Osma tenisačica svijeta Ruskinja Mirra Andreeva uvjerljivo je u subotu u finalu teniskog WTA turnira u Adelaideu sa 6-3, 6-1 svladala Kanađanku Victoriu Mboko (WTA-18.).

Osamnaestogodišnja Ruskinja, koja je prošle godine osvojila dva uzastopna WTA 1000 naslova u Dubaiju i Indian Wellsu, kojoj je ovo četvrta titula u karijeri u prvom kolu Australian Opena igrat će protiv Donne Vekić, osvajačicom srebrne medalje s Olimpijskih igara u Parizu.

Devetnaestogodišnja Mboko povela je s 3-0, ali Andreeva je preokrenula situaciju i osvojila sljedećih šest gemova te osvojila prvi set.

U drugom setu bila je jednosmjerna ulica, Andreeva je rano napravila break, osvojila prva tri gema i osigurala pobjedu.