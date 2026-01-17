Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Svladala Mboko

18-godišnja Ruskinja uvjerljivo do naslova u Adelaideu

Brisbane International Tennis Tournament
aap/REUTERS
VL
Autor
Hina
17.01.2026.
u 15:30

Osamnaestogodišnja Ruskinja, koja je prošle godine osvojila dva uzastopna WTA 1000 naslova u Dubaiju i Indian Wellsu, kojoj je ovo četvrta titula u karijeri u prvom kolu Australian Opena igrat će protiv Donne Vekić, osvajačicom srebrne medalje s Olimpijskih igara u Parizu.

Osma tenisačica svijeta Ruskinja Mirra Andreeva uvjerljivo je u subotu u finalu teniskog WTA turnira u Adelaideu sa 6-3, 6-1 svladala Kanađanku Victoriu Mboko (WTA-18.).

Osamnaestogodišnja Ruskinja, koja je prošle godine osvojila dva uzastopna WTA 1000 naslova u Dubaiju i Indian Wellsu, kojoj je ovo četvrta titula u karijeri u prvom kolu Australian Opena igrat će protiv Donne Vekić, osvajačicom srebrne medalje s Olimpijskih igara u Parizu.

Devetnaestogodišnja Mboko povela je s 3-0, ali Andreeva je preokrenula situaciju i osvojila sljedećih šest gemova te osvojila prvi set.

U drugom setu bila je jednosmjerna ulica, Andreeva je rano napravila break, osvojila prva tri gema i osigurala pobjedu.
Ključne riječi
tenis Mirra Andreeva

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!