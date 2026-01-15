Zašto je Novak Đoković nepopularan u Australiji unatoč 10 naslova na Australian Openu!?

Bivši direktor Australian Opena otkriva zašto Novak Đoković ima problema s australskom publikom. Novak Đoković je osvojio sve, no ipak u Australiji nešto još uvijek ne štima. U Melbourneu, gdje je ispisao neke od najvećih stranica u povijesti tenisa, Srbina nikada nije jednoglasno prihvatila publika. Zašto?

Paul McNamee, bivši direktor Australian Opena, nudi odgovor. Paul McNamee, koji je bio direktor Australian Opena od 1995. do 2006., govoreći na SEN radiju, nije dovodio u pitanje sportsku veličinu Srbina - upravo suprotno.

- Njegov sportski doseg je nevjerojatan. U to nema sumnje. Olimpijsko zlato učvrstilo je njegov status. Poštovanje više nije problem. Ali Australce smeta drama. Novak uvijek ima malo drame oko sebe. Njegovo ponašanje iritira Australce. On je dobar dečko. Način na koji smo se prema njemu ponašali izbacivši ga tijekom COVID-a, bilo me sram. Izbacili smo ga kao najzdravijeg dečka na planetu. Bio je to šok - kazao je McNamee.

Konačno, McNamee naglašava temeljnu točku: Đoković nije svugdje nepopularan.

- On je toliko popularan na Balkanu. Tamo ga obožavaju. Ali na Zapadu je drugačije. Bez sramotne drame deportacije tijekom pandemije COVID-19, Novak Đoković bi imao daleko veću podršku u Australiji, prema Paulu McNameeju.

Ovaj mjesec obilježit će četiri godine otkako je 24-strukog Grand Slam prvaka senzacionalno uhitila granična policija i izbačcila iz zemlje nakon što je utvrđeno da je prekršio zakone o COVID-19.

Početkom siječnja 2022. Đoković je stigao u Australiju uoči prvog Grand Slama godine i odmah je odveden u hotelski pritvorski centar nakon što nije pružio dokaz o cijepljenju ili medicinskom izuzeću.

Bio je prisiljen napustiti zemlju iz "zdravstvenih i socijalnih razloga", ali taj je potez izazvao diplomatski spor između Australije i Srbije.

Đoković je oduvijek igrao ulogu "zločestog dečka" u velikoj trojci s Rogerom Federerom i Rafaelom Nadalom, ali saga o deportaciji samo je pogoršala pad njegove popularnosti - posebno u Australiji.