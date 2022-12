Zvijezda serije 'Emily u Parizu' o borbi s opakom bolesti: 'Ljudi su bili jako zabrinuti za mene'

Obožavatelji popularne Netflixove serije 'Emily u Parizu' nestrpljivo odbrojavaju dane do izlaska nove, treće sezone što je zakazano za 21. prosinca. I u trećoj sezoni nastavljamo pratiti događaje menadžerice za odnose s javnošću Emily Cooper koja poslom dolazi u Pariz te upoznaje novi grad. Emily igra poznata glumica Lily Collins, a u glumačkoj ekipi su još i Lucas Bravo koji igra Gabriela, mladog kuhara i susjeda glavne junakinje te Camille Razat čiji se lik isto zove u seriji. Camille i Emily postaju bliske prijateljice, a Camille je i Gabrielova djevojka zbog čega dolazi do napetosti između prijateljica. Naime, Emily se zaljubi u mladog chefa, a čini se kako su osjećaji obostrani. U jednoj od glavnih uloga jest i Ashley Park koja igra Mindy Chen, djevojku koju Emily slučajno upozna te ubrzo postanu prijateljice jer obje dolaze iz iste države.

Park je ubrzo nakon izlaska prve sezone serije skupila mnoge simpatije te velik broj obožavatelja. Glumica je svojim likom očarala gledatelje i zvijezdom serije, a sada je otkrila dio iz svoje prošlosti koji nije znao velik broj ljudi. Naime, Park je nedavno progovorila o svojoj borbi s bolesti te dramatičnom periodu kada joj je s 15 godina dijagnosticirana akutna mijeloična leukemija. Kazala je da je taj događaj utjecao na njezin pristup zdravlju i životu. Naime, glumica je u tinejdžerskoj dobi provela gotovo godinu dana u bolnici podvrgavajući se rigoroznoj kemoterapiji, a bilo joj je rečeno što smije, a što ne smije raditi te da joj je to bila najveća motivacija.

- Jednom kada je rak fizički napustio moje tijelo, moja misija je bila da ne dopustim da utječe na moj život. Nisam željela da me to definira. Ljudi su bili jako zabrinuti za mene, a ja sam postala osoba koja je u glavi samo imala misao: Dobro sam. Ne brinite se za mene. Radit ću ono što želim - rekla je u jednom intervjuu. Dobivenu motivaciju iskoristila je na početku svoje karijera te igrala i do devet predstava tjedno. Tada je shvatila i koliko joj je tijelo važno kao glumici te istaknula da je naučila brinuti o njemu.

Inače, kraj druge sezone ostavio je u zraku mnoge mogućnosti za nastavak, a kako se čini Emilyn ljubavni život ponovno će se zakomplicirati te će morati raspetljati ljubavi trokut u kojem se našla. Promijenit će se i njezin profesionalna život u Parizu. Dodajmo da je serija ubrzo nakon izlaska prve sezone oborila rekorde gledanosti na Netflixu te se o njoj puno pričalo, a osim treće sezone, koju upravo nestrpljivo očekujemo, potvrđeno je da će se snimati i četvrta.

