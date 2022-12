Slavni glazbenik optužen za silovanje maloljetne autistične djevojke: 'Bio je gadan i prijetio mi je'

Glazbenik Nick Carter (42), član popularne grupe Backstreet Boys, optužen je za silovanje maloljetne djevojke 2001. godine, rekli su na press konferenciji koju su u četvrtak održali navodna žrtva i njezini odvjetnici. Shannon Shay Ruth (39) tvrdi da ju je pjevač seksualno napastovao kada je imala samo 17 godina.

- Posljednja 21 godina bila je ispunjena boli, zbunjenošću, frustracijom, sramom i samoozljeđivanjem koji su izravna posljedica silovanja Nicka Cartera. Iako sam autistična i živim s cerebralnom paralizom, vjerujem da ništa nije više utjecalo na mene niti imalo trajniji utjecaj na moj život od onoga što mi je Nick Carter učinio i rekao. Nakon što me silovao, sjećam se da me nazvao ku*kom i zgrabio me te ostavio modrice na mojoj ruci. Carter me pokušao prestrašiti i ušutkati... bio je gadan i prijetio je. Samo zato što je Nick Carter slavna osoba, ne znači da može biti oslobođen od svojih zločina, izjavila je navodna žrtva.

Njezin odvjetnik rekao je da postoje još tri anonimne žene koje su zajedno s Ruth podnijele tužbu protiv Cartera.

Ruth je na konferenciji za novinare istaknula da je oklijevala progovoriti jer je vjerovala da bi mogla ići u zatvor ako bi ikome rekla što se navodno dogodilo. Međutim, rekla je da je njezina motivacija sada bila zaustaviti Cartera da 'napada više tinejdžera i žena i pozvati ga na odgovornost', piše Page Six.

Ruth je također tvrdila da ju je Carter odveo u krevet u autobusu za turneju, gdje ju je navodno nastavio seksualno zlostavljati - iako je u to vrijeme bila djevica. Navodna žrtva je u tužbi rekla da je nakon incidenta dobila HPV, spolno prenosivu infekciju. Ona traži novčanu odštetu za navodni zločin.

Nick Carter je reagirao na optužbe preko svog odvjetnika.

- Ova tvrdnja o incidentu koji se navodno dogodio prije više od 20 godina ne samo da je pravno neutemeljena nego je i potpuno neistinita. Nažalost, već nekoliko godina gospođa Ruth je bila manipulirana da iznosi lažne tvrdnje o Nicku, a te su se tvrdnje više puta i materijalno mijenjale tijekom vremena. Nitko se ne bi trebao zavarati novinarskim trikom koji je orkestrirao oportunistički odvjetnik – nema ništa od ove tvrdnje, što ne sumnjamo da će sudovi brzo shvatiti, izjavio je odvjetnik.

