Nikolina Pišek požalila se na najmanjeg člana obitelji: 'Svaki prosjek je omeđen ekstremima'

Voditeljica Nikolina Pišek (46) požalila se na svoju krznenu ljubimicu, pomeranki Scarlett. Kako je otkrila, mislila je da će biti mirna i draga te da s njom neće imati nikakvih problema, no prevarila se. U novoj objavi koju je podijelila na Ingramu otkrila je kako izgleda suživot sa Scarlett.

-Ako ste nabavili pomeranca i pomislili da ste odradili posao - nabavili jednog staloženog i strpljivog pripadnika pseće družine - u zabludi ste. Uglavnom ste dobili sve osim toga- započela je objavu Nikolina.

-No, kako je svaki prosjek omeđen ekstremima - upoznajte Scarlett, pomeranku s gornjeg kraja spektra. I kada sam pomislila da je suživot sa granično prihvatljivim psom moja sudbina, kao i vječni strah od napada većih iznerviranih pasmina, strah od grmljavine, jačih zvukova, naglih pokreta, bilo kakvog vida senzorički zahtjevnije okoline te strah od napada separacijske anksioznosti pri svakom rastanku. Zvuci nemoguće, zar ne…? Sve to je popraćeno dermatološkim problemima na, sada već mogu dosta sigurno ustvrditi, nervnoj bazi- napisala je Nikolina te otkrila kako je pronašla lijek.

''Nije ni moja bolja'', ''Preslatko'', ''Kao na baterije'', ''Scarlett je princeza'', ''Bleso'', javili su se pratitelji.

Podsjetimo, Nikolina se u posljednje vrijeme fokusirala se na posao, ali i na zdravlje, pa tako često vrijeme provodi u teretani vježbajući. Prilikom još jednog posjeta teretani, voditeljica se snimila u ogledalu pokazujući pratiteljima da je taj dan radila Gluteus maximus, odnosno stražnjicu, a pritom je pokazala i figuru u ljubičastim tajicama koji su joj istaknuli bujnu stražnjicu. No, to se nekim pratiteljicama nije svidjelo, a jedna joj je to odlučila i pokazati porukom.

-Majka dvoje djece koja se ovoliko trudi snimiti stražnjicu?! - napisala joj je, a voditeljica je javno podijelila što joj je odgovorila.

- Poanta nije shvaćena. Nije stvar u objektivizaciji, nego u činjenici da ima načina i nije teško održati se u formi. Pokušavam se veseliti malim stvarima. Doslovno - odgovorila je voditeljica koja se nedavno vratila malim ekranima, a na Una televiziji s još dvije kolegice vodi DONNA show.

VIDEO Ivana Knoll pozirala na plaži u Dohi i otkrila kako se nosi s titulom najseksi navijačice