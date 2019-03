Zvijezda 'Igre prijestolja': 'Bio sam impresioniran kad sam pročitao kako će serija završiti'

Arogantan, egoističan, okrutan i prepotentan ili osjećajan, moralan, pravedan i požrtvovan? U “Igri prijestolja” bio je oboje! Jaime Lannister, jedan od glavnih junaka trenutačno najpoznatije serije na svijetu, ubraja se u likove koji su doživjeli možda i najveću transformaciju od prve do posljednje sezone, koja će svjetsku premijeru imati 14. travnja, a u Hrvatskoj će biti dostupna od 15. travnja na online videostreaming usluzi HBO GO, gdje su trenutačno dostupne i sve prijašnje epizode. Na HBO kanalu bit će pak prikazana istoga dana, prvo u tri sata ujutro, istovremeno s američkom premijerom te ponovno u 20 sati.

I dok je Jaime prolazio put od negativca do omiljenog junaka, jedina je konstanta cijelo to vrijeme bila da je i u jednoj i u drugoj varijanti uvijek bio apsolutni miljenik ženske publike. Zbog svega je ujedno jedan od najintrigantnijih likova, a kako ga je bilo glumiti, otkrio nam je glumac Nikolaj Coster-Waldau u ekskluzivnom intervjuu za Večernji list uoči dugo očekivane premijere osme sezone. Večernjakova je novinarka, naime, jedina iz Hrvatske prisustvovala medijskom predstavljanju nove sezone megapopularne serije u Londonu gdje je, između ostalog, razgovarala s ovim poznatim danskim glumcem.

Već gotovo deset godina glumite Jaimeja Lannistera, koji je s vremenom postao jedna od moralnih vertikala serije, a to se posebno vidi u prošloj sezoni. Kako vi doživljavate Jaimeja?

Jako volim svoj lik! Smatram da mi se izrazito posrećilo s njime jer mislim da je jako zanimljiv. Fascinantno mi je da se ljudi ipak mogu povezati s njime iako je smješten u taj ludi svijet Igre prijestolja i usprkos svim okolnostima koje su ga snašle. I u pravu ste, on je uistinu postao moralna vertikala i kada ga glumim, onda uvijek naglasim taj snažni moralni kompas koji ima. Ja ga vidim kao čovjeka koji čvrsto stoji iza svojih postupaka i uvjerenja.

Zapravo je riječ o veoma kompleksnom liku koji ponekad u isto vrijeme radi dobre i loše stvari. Je li ga zbog toga teže shvatiti i uživjeti se u ulogu?

Smatram da je to zapravo velika prednost Jaimeja, ali ne samo njega već Igre prijestolja općenito. Likovi su prikazani realno i mislim da je to jedan od razloga zašto je serija toliko uspješna. Jako je dobro prikazano kako ljudska priroda nije pravocrtna, kako nije ili jedno ili drugo, ili dobro ili loše. Mi smo kao publika u filmovima navikli gledati karaktere koji su crno-bijeli, a u stvarnosti gotovo nema ljudi koji su potpuno loši ili potpuno dobri, u stvarnosti smo svi više kao Jaime. Meni je to uistinu zanimljivo kod njega i smatra to zapravo prekrasnim. Kako u isto vrijeme radi stvari koje ljudi smatraju apsolutno užasnima i stvari koje su ljudima prekrasne i zbog kojih ga obožavaju. Jako je kompleksan lik.

Vrijedi li isto i za prikazivanje veza u Igri prijestolja, konkretno one ljubavne između Jaimeja i njegove sestre blizanke Cersei, koja je snažno obilježila vaš lik?

Svakako, svi znamo da je ljubav u stvarnosti čudna stvar i to se posebno vidi u vezi Jaimea i Cersei i baš mi je zato njihov odnos posebno zanimljiv. Na površini je tako uvrnut i pogrešan i zapravo bi bilo vrlo jednostavno reći da oni ne bi trebali biti zajedno. Ali oni jesu zajedno. I protiv toga se ne može.

Foto: Jonathan Ford. ©2019 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO®

U zadnjoj sceni sedme sezone Jaime odlazi od Cersei kako bi ispunio svoje obećanje prema, zapravo, neprijateljskoj strani. Postoje mnoge teorije fanova koje se pitaju je li to kraj njihova odnosa, hoće li se više uopće vidjeti, kako će ta veza završiti… Hoćemo li vidjeti razrješenje tog odnosa u zadnjoj sezoni?

Mogu samo reći da smo na ekranima također navikli gledati pomalo nerealne odnose, i ljubavne i prijateljske i obiteljske, koje su prikazane previše jednostavno. U filmovima i serijama uglavnom vrijedi da, ako je netko nekoga izdao, ako mu je nešto nažao učinio, onda se oni više ne vole i među njima je gotovo. U stvarnom svijetu, ako si ikada bio u dugoj vezi, znaš da nije tako. Dvije osobe mogu imati velike i ozbiljne svađe i nakon toga se mogu pomiriti, i onda se opet posvađati i opet se pomiriti, i opet, i opet. Nikad nije jednostavno. I to je teško objasniti, ali jednom kada se “nakvačiš” na nekoga, jako se teško otkvačiti. To prikazuje Igra prijestolja.

Kroz cijeli svoj odnos s Cersei, ali i u mnogim drugim situacijama, Jaime se ne boji pokazati ljubav, da voli, da je zbog toga ranjiv… Razbija li na taj način predrasude o stereotipnoj muškosti?

Živimo u vremenu kada ljudi veoma lako i brzo stavljaju stvari u kutije, u određene okvire… Ako je žena snažna i neustrašiva, onda se ona odmah uspoređuje s muškarcima, a ako je muškarac osjećajan, onda je on previše feminiziran. Previše je stereotipa. I da, Jaime uistinu iskače iz tog okvira i pokazuje da muškarac može biti još puno toga osim što je moćan i agresivan. On zapravo pokazuje pravu sliku kakvi su muškarci jer je ova stereotipna pogrešna. Pogledajte malo oko sebe, ja u stvarnosti ne znam puno muškaraca koji su onakvi kakvima nas prikazuju stereotipi. Možda samo imam puno sreće. Naravno, svuda ima jako napornih i loših muškaraca, ali većina nije takva.

Kada biste Jaimeja trebali opisati u jednoj rečenici, koja bi to bila? Koja je glavna odrednica koja ga opisuje i prema kojoj ga pokušavate prikazati publici?

Kao prvo, mislim da je Jaime Lannister u biti zbilja dobar čovjek iako se to ne bi reklo u počecima serije. No rečenica koju je rekao u prvoj epizodi prve sezone, nakon što je učinio grozan čin pokušaja ubojstva nevinog djeteta, glasi: “Što sve radim zbog ljubavi.” To je misao koja ga prati sve do njegove zadnje scene u seriji i to je uistinu srž tog lika.

Možete li nam otkriti malo više o tome kakva je bila ta zadnja scena?

Imao sam izvrsnu zadnju scenu, smatram da je bila apsolutno prekrasna i da je to bio savršen način da se završi, i za mene i za Jaimeja. Prekrasan kadar na prekrasnoj lokaciji. Naravno da vam ne mogu reći što je bilo, ali scena je bila savršena. To nije bila baš zadnja, zadnja scena, ali bilo je blizu kraja.

Foto: Jonathan Ford. ©2019 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO®

Je li za vas kao glumca koji je gotovo deset godina snimao Igru prijestolja bilo emotivno snimiti svoju zadnju scenu?

Do tog sam trenutka, kada sam snimao svoju zadnju scenu, vidio već puno kolega kako su se oprostili od snimanja, bilo je tu puno suza, puno oproštajnih govora... Tako da sam znao što očekivati, mogao sam se pripremiti i zapravo nisam mislio da ću biti jako emocionalan. Ali očito se nešto dogodilo, neka alergija me uhvatila, pa su mi oči zasuzile. Bilo je to uistinu prekrasno ako uzmemo u obzir da smo snimali deset godina zajedno i da je taj kraj bio baš odličan kraj za Jaimeja.

Jeste li uzeli što za seta kao uspomenu?

Ne, nažalost nismo smjeli ništa uzeti jer će sve će ići na veliku svjetsku turneju. Neki se toga nisu baš držali, ali ja jesam.

Rekli ste da i sami gledati Igru prijestolja kao fan, koji vam je osobno najdojmljiviji trenutak u seriji do sada, koji biste događaj izdvojili kao najšokantniji?

Definitivno smrt Neda Starka. To je bila velika prekretnica u cijeloj seriji, nakon toga smo se svi pitali hoće li to biti kraj serije, hoće li ona bez njega imati smisla. Ali nije to bio kraj, još nas je puno toga čekalo. I još će se puno toga dogoditi.

Kako ste se osjećali kada ste pročitali kraj scenarija Igre prijestolja, ipak je to tajna koju svijet jedva čeka otkriti?

Jednom riječju – bio sam impresioniran. Uistinu impresioniran.

Kada ste prvi put dobili scenarij, jeste li najprije pogledali koliko ćete dugo preživjeti u zadnjoj sezoni?

Apsolutno! Uvijek sam to radio.

Kakav je osjećaj sada kada je sve gotovo?

Da budem iskren, to je prava mješavina osjećaja, no ponajprije osjećam veliko olakšanje, ali i ponos što sam bio dio nečega što je ostvarilo takav utjecaj i postiglo toliki uspjeh. Olakšanje je tu zato što je došao kraj, ali sretan sam zato što autori nisu produljivali priču iako su je mogli razvući na još minimalno pet godina. Netko slaba karaktera sigurno bi pokleknuo zbog želje za zaradom, ali to ovdje nije bio slučaj. Kraj je bio unaprijed zamišljen i cijenim što su se odlučili držati toga. Zbog toga mi je laknulo.

Foto: Jonathan Ford. ©2019 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO®

Uz Igru prijestolja ipak je prošlo deset godina vašeg života, što se promijenio za vas osobno?

Period od deset godina svakoga promijeni i u ovom slučaju to nema veze s Igrom prijestolja, to je jednostavno život. Igra prijestolja zaslužna je za mnogo toga što mi se dogodilo, ali ne i za sam protok života. Prije deset godina imao sam, primjerice, malu djecu, a danas imam 18-godišnju kćer koja ima dečka. Svašta me čeka kod kuće i to nema veze sa serijom.

Kakvi su vam planovi za budućnost, planirate li već neke nove projekte?

Pa treba biti svjestan da je Igra prijestolja uistinu bio jako veliki projekt i treba tek vidjeti što dalje. Ali jako volim svoj posao, jako volim glumiti u mnogo različitih projekata tako da će mi zapravo biti drago prijeći na nešto drugo. Iako će mi jako nedostajati sve ovo, snimanja Igre prijestolja, svi ovi divni ljudi s kojima sam radio...

