FOTO Legendarna glazbenica odrasla je u kolibi bez struje, a danas ima carstvo vrijedno 650 milijuna dolara

Njezin životni put započeo je u potpunoj suprotnosti s današnjim glamurom. Rođena je kao četvrto od dvanaestero djece u jednosobnoj drvenoj kolibi u planinama istočnog Tennesseeja, bez struje i tekuće vode. Njezin otac, nepismeni poljoprivrednik, liječniku je za porod platio vrećom kukuruznog brašna.
Siromaštvo je bilo apsolutno, ali obitelj je bila bogata ljubavlju i glazbom. Upravo je to iskustvo oblikovalo njezin legendarni hit "Coat of Many Colors", pjesmu o kaputu sašivenom od krpica koju joj je majka napravila i koju je ponosno nosila unatoč poruzi u školi.
Taj duh, pretvaranje oskudice u snagu i ponos, postao je temelj njezina života i karijere. Glazbeni talent naslijedila je od majčine strane obitelji, a poslovnu oštroumnost, kako je sama rekla, od oca koji je, iako bez formalnog obrazovanja, znao kako rastegnuti svaki dolar i sklopiti dobar posao.
Od malih nogu znala je da želi biti zvijezda. Prvu pjesmu napisala je s pet godina, a s osam je dobila prvu pravu gitaru. Njezin ujak Bill Owens prepoznao je njezin potencijal i postao joj prvi menadžer, osiguravši joj redovite nastupe na lokalnoj televiziji i radiju u Knoxvilleu. S trinaest godina ostvarila je svoj san i debitirala u slavnom Grand Ole Opryju, gdje ju je najavio Johnny Cash, a publika ju je tri puta pozivala na bis.
Dan nakon što je 1964. završila srednju školu, s kovčegom punim snova i pjesama, preselila se u Nashville. Već prvog dana u gradu, ispred praonice rublja, upoznala je budućeg supruga Carla Deana, samozatajnog poduzetnika koji je cijeli život ostao izvan svjetla reflektora, pružajući joj stabilnost i podršku. Vjenčali su se dvije godine kasnije u tajnosti, jer je njezina izdavačka kuća smatrala da će brak naštetiti njezinoj karijeri.
Njezin proboj u vrh glazbene scene dogodio se kada se pridružila popularnom televizijskom showu Portera Wagonera, što joj je donijelo nacionalnu slavu. No, Dolly je od samog početka pokazivala iznimnu poslovnu mudrost. Odbijala je potpisati standardne ugovore kojima bi se odrekla prava na svoje pjesme. Ta se odluka pokazala ključnom i pretvorila ju je u multimilijunašicu.
Nevjerojatna je činjenica da je dva svoja najveća hita, dirljivu baladu "I Will Always Love You" i legendarnu "Jolene", napisala istog dana. Dok je prva postala globalni fenomen u izvedbi Whitney Houston 1992. godine, donijevši Dolly milijune od tantijema, druga je postala jedna od najprepoznatljivijih pjesama u povijesti glazbe.
Koliko je odluka o zadržavanju prava bila dalekosežna, svjedoči i priča o Elvisu Presleyu. Kralj rock'n'rolla želio je snimiti svoju verziju "I Will Always Love You", no njegov menadžer tražio je polovicu izdavačkih prava. Dolly je, slomljenog srca, morala odbiti. "Plakala sam cijelu noć", priznala je kasnije, no ta ju je teška odluka na koncu učinila još bogatijom. Taj potez, zadržavanje vlasništva nad svojim katalogom od preko tri tisuće pjesama, temelj je njezinog bogatstva koje se danas procjenjuje na oko 650 milijuna dolara.
Dolly Parton je puno više od pjevačice, ona je kulturni fenomen. Svojim prijelazom u pop vode kasnih sedamdesetih, filmskim debijem u kultnom filmu "9 to 5" za koji je napisala i Oscarom nominiranu naslovnu pjesmu, te svojim jedinstvenim vizualnim identitetom, postala je globalna ikona, pa čak i kuma pop zvijezdi Miley Cyrus, dodatno učvršćujući svoj status u modernoj kulturi.
Njezino poslovno carstvo ne temelji se samo na glazbi. Godine 1986. postala je suvlasnica tematskog parka u blizini svog rodnog mjesta, preimenovavši ga u Dollywood. Njezina vizija nije bila samo stvaranje turističke atrakcije, već i oživljavanje siromašne regije i stvaranje radnih mjesta za lokalno stanovništvo. Danas je Dollywood najveći poslodavac u okrugu Sevier i jedna od najposjećenijih atrakcija u Tennesseeju.
Ipak, njezino najveće nasljeđe možda leži u filantropiji. Kroz svoju zakladu Dollywood pokrenula je 1995. godine program "Imagination Library" (Knjižnica mašte), koji djeci od rođenja do pete godine života besplatno šalje knjige na kućnu adresu. Do danas je program podijelio više od dvjesto milijuna knjiga diljem svijeta.
Prošla godina godina za Dolly je obilježena golemim osobnim gubitkom koji joj je ostavio, kako je sama rekla, "rupu u srcu". U ožujku je preminuo njezin suprug Carl Dean u 82. godini života, nakon više od 60 godina ljubavi. Nakon toga je zbog bolesti otkazala koncerte u Las Vegasu, no obećala je vratiti se još jača.