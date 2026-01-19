Naši Portali
VOLJENA JE!

FOTO Predivni golupčići! Javio se Ante Gelo i otkrio kako s partnericom Jelenom Perčin slavi njen veliki dan

19.01.2026.
u 17:42

Naša glumačka diva, Jelena Perčin, danas 19. siječnja slavi svoj jubilarni 45. rođendan.

Jedna od najpoznatijih hrvatskih glumica, Jelena Perčin danas slavi svoj 45. rođendan! Na društvenoj mreži Instagram pohvalila se najvažnijom čestitkama, a posebnu pažnju ukrala je fotografija njezine kćeri kako je ljubi. Fotografija Lote, inače sportašice profesionalnog jahanja i glumačke dive definitivno nikog nije ostavila ravnodušnim: 'Sretan rođendan mamice", napisala je djevojka pored njihove fotke. Pogledajte OVDJE. Sljedeća fotka koju je podijelila na svom profilu jest ona njezina partnera, uglednog glazbenika Ante Gele i nje kako je ljubi u obraz. "Sretan rođendan, Jelena moja", napisao je Gelo i dodao nekoliko slatkih emotikona. Par se odlično proveo u jednom poznatom zagrebačkom restoranu, a glumica je podijelila još nekoliko čestitki.

Podsjetimo, u rujnu prošle godine Jelena Perčin gostovala je u emisiji "Show na kvadrat", a ondje je govorila otvoreno o odgoju troje djece te se dotaknula i aktivnosti kojom se bavila u mlađim danima. - Ponosna sam na svoju kćer što se bavi jahanjem. Nekoć sam i ja jahala, imam to iskustvo, ali ni približno kao Lota. Ja nikada nisam bila neki sportski tip, čak ne posjedujem ni tenisice. Svi me pitaju: "Kako vježbaš?". Ma kakvo vježbanje, gdje bi još to uglavila. Kod moje kćeri me fascinira njezina disciplina i ta posvećenost koju je ona samoinicijativno razvila dok je bila još mala. Pronašla se u jahanju, a moram reći da su njeni uspjesi, zbilja samo njeni uspjesi - ispričala je Perčin u Večernjakovoj emisiji.

Inače, glumica zagrebačkog HNK-a i televizijsko lice koje gledamo u uspješnici "Divlje pčele" pred kamerama je tada prvi put govorila i o svom emotivnom partneru Anti Geli, usponima i padovima te izazovima s kojima se glumci susreću. Odgovorila je na pitanja i o svojim bivšim supružnicima, koliko joj je bilo teško prolaziti kroz razvode, u kome pronalazi najveću utjehu te tko joj je danas rame za plakanje. "Ako razmišljaš o tome što je najbolje za razvoj tvog djeteta i neku njegovu psihičku stabilnost, to je da ima oba roditelja koji imaju pozitivnu sliku. Ne mogu zamisliti da ja svom djetetu kažem nešto loše ili krivo o ocu. Bilo je naravno i trenutaka kada sam bila i ljuta, ali nije mi palo na pamet. Druga stvar, ganjat neku pravdu, tko je bio u pravu, je li trebalo biti ovako ili je trebalo biti onako, je pitanje ega", među ostalim, ispričala je.

"Imala sam problem dok je trajao brak, dakle, brak je završio, taj problem više nemam", dodala je naša vrsna glumica bez zadrške. "Naravno da je bilo nekih povreda i nepravde, ali to moram riješiti sa sobom. Sigurno, i moji muževi imaju isto, u odnosu na mene da su osjećali - da im nešto nije bilo OK", objasnila je sugovornica.

Ante Gelo rođendan glumica Jelena Perčin showbiz

Komentara 1

Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
18:58 19.01.2026.

Ovo je promocija bračne nevjere i ženske raskalašenosti.

