Tajne koje su godinama skrivali: Brooklyn Beckham šokirao svijet optužbama protiv roditelja

Brooklyn Beckham objavio je emotivnu objavu na Instagram Storiesima kao odgovor na stalne špekulacije da je u svađi sa svojim roditeljima, Davidom i Victorijom Beckham. Odlučio je otkriti što stoji iza kulisa njihovog odnosa jer se zadnjih mjeseci u britanskim i američkim medijima nagađalo kako je Brooklyn odgovoran za napetost i trzavice u obitelji. Nakon što se Brooklyn vjenčao s Nicolom Peltz puno se pisalo o tome kako joj je Victoria trebala dizajnirati vjenčanicu i da je u zadnji tren otkazala to i te tvrdnje sad je Brooklyn potvrdio te je ispričao i kako je njegova majka odabrala biti u središtu pažnje i na vjenčanju mu je oduzela jedan poseban trenutak i zbog toga se osjećao poniženo. Nakon mjeseci nagađanja o raskolu između Brooklyna i Nicole Peltz Beckham te Brooklynovih roditelja, Davida i Victorije Beckham, Brooklyn je prekinuo šutnju u šokantnoj i opširnoj objavi u kojoj je detaljno opisao ono što, kako tvrdi, predstavlja kontinuirani pokušaj njegovih roditelja da sabotiraju njegovu vezu radi dobrog publiciteta.

„Godinama sam šutio i učinio sve kako bi ove stvari ostale privatne. Nažalost, moji roditelji i njihov tim nastavili su se obraćati medijima, ne ostavljajući mi drugog izbora nego da progovorim u svoje ime i iznesem istinu o samo nekim lažima koje su objavljene. Objave na društvenim mrežama, obiteljska događanja i neautentični odnosi bili su stalna kulisa života u kojem sam rođen. U posljednje vrijeme vlastitim sam očima vidio dokle su spremni ići kako bi u medije plasirali bezbrojne laži, uglavnom na štetu nevinih ljudi, samo da bi sačuvali vlastitu fasadu. No vjerujem da istina uvijek izađe na vidjelo“, započeo je Brooklyn u objavi na Instagramu. „Ne želim se pomiriti sa svojom obitelji. Nitko me ne kontrolira — prvi put u životu zauzimam se za sebe.“ Brooklyn je potom opisao nekoliko trenutaka u kojima je, prema njegovim tvrdnjama, njegova obitelj pokušala sabotirati njegovu vezu, uključujući i tijekom vjenčanja 2022. godine te na 50. rođendanu njegova oca prošle godine. Objavu je podijelio nakon višemjesečnih napetosti unutar šire obitelji Beckham, uključujući tvrdnje o blokiranju na društvenim mrežama.

Prema Brooklynu, prisustvovanje velikim obiteljskim trenucima veliki je prioritet njegove obitelji, za koju kaže da „iznad svega cijeni javnu promociju i sponzorstva… Brend Beckham je na prvom mjestu. Obiteljska ‘ljubav’ mjeri se time koliko objavljuješ na društvenim mrežama ili koliko brzo ostavljaš sve kako bi se pojavio i pozirao za obiteljsku fotografiju.“ Napisao je i ovo: "Tijekom planiranja vjenčanja, moja me majka čak nazvala ‘zlim’ jer smo Nicola i ja odlučili za naš stol uključiti moju baku Sandru i Nicolinu baku Naunni, budući da obje nisu imale svoje muževe. Naši roditelji imala su vlastite stolove, jednako blizu našega". Prošlog svibnja izvor blizak obitelji Peltz rekao je za PEOPLE da su napetosti dosegle vrhunac nakon što je Victoria (51) navodno preuzela ples na Brooklynovu vjenčanju s Nicolom (31) u Palm Beachu na Floridi 2022. godine, iako je par planirao plesati zajedno uz tu pjesmu.

„Marc Anthony, koji je prijatelj obitelji Beckham, ponudio je nastup na vjenčanju kao poklon“, objasnio je izvor. „Prije početka pjesme Marc Anthony pozvao je Brooklyna na pozornicu, a zatim najavio: ‘Najljepša žena u prostoriji večeras, neka dođe na pozornicu… Victoria Beckham!’“ Izvor je tvrdio da se mladenka navodno „osjećala kao da joj je Victoria uništila vjenčanje i nije mogla razumjeti zašto“. Brooklyn se na to izravno osvrnuo u svojoj objavi, rekavši da je očekivao romantičan trenutak između sebe i supruge. "Umjesto toga, moja majka je čekala da pleše sa mnom… Plesala je sa mnom krajnje neprimjereno pred svima. Nikada se u životu nisam osjećao neugodnije niti poniženije.“, napisao je u objavi Brooklyn. Također je napisao da je Victoria u posljednjem trenutku odbila napraviti Nicolinu vjenčanicu te da mu je obitelj na samu večer vjenčanja rekla da njegova buduća supruga „nije njihova krv“ i „nije obitelj“.

Brooklyn i Nicola, koji žive u Los Angelesu, bili su odsutni s proslave Davidova 50. rođendana 2025. godine. Brooklyn se osvrnuo i na taj rođendan rekavši da su on i Nicola došli u London zbog proslave i da su čekali u hotelskoj sobi pokušavajući isplanirati kvalitetno vrijeme s njim. "Odbijao je sve naše pokušaje, osim ako se radilo o njegovoj velikoj rođendanskoj zabavi sa stotinu gostiju i kamerama na svakom uglu. Kada je napokon pristao vidjeti me, uvjet je bio da Nicola ne bude pozvana.“, otkrio je Brooklyn.

Brooklyn je na Instagramu ponovio početnu priču o tome da je njegova majka odbila napraviti haljinu za njegovu suprugu i tvrdio da su ga roditelji pokušali nagovoriti da se odrekne prava na svoje ime neposredno prije vjenčanja. „Moje odbijanje utjecalo je na zaradu i od tada me nikada nisu isto tretirali“, napisao je. Zaključio je rekavši da, otkako je odabrao distancu, osjeća „mir i olakšanje“, te dodao: „Moja supruga i ja ne želimo život oblikovan imidžom, medijima ili manipulacijom. Sve što želimo jest mir, privatnost i sreća — za nas i našu buduću obitelj.“