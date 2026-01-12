Dodijeljeni su Zlatni globusi! Evo tko je sve slavio: Jedan glumac postavio je rekord, Hrvati su cijelu godinu pričali o toj seriji!

Na 83. dodjeli Zlatnih globusa, održanoj u nedjelju navečer, film Hamnet proglašen je najboljim dramskim filmom, a Jessie Buckley iz istog ostvarenja ponijela je titulu najbolje glumice. Film One Battle After Another trijumfirao je u kategoriji najboljeg filmskog mjuzikla ili komedije, osvojivši pritom još tri priznanja: za najbolju sporednu glumicu Teyanu Taylor, te za najboljeg redatelja i najbolji scenarij za Paula Thomasa Andersona. Rose Byrne je nagrađena za najbolju glumicu u komediji ili mjuziklu za If I Had Legs I’d Kick You, dok je Timothée Chalamet proglašen najboljim glumcem za Marty Supreme.

Wagner Moura je osvojio nagradu za najboljeg glumca u drami za The Secret Agent, a Stellan Skarsgard je odnio nagradu za najboljeg sporednog glumca za Sentimental Value. Pjesma “Golden” iz filma KPop Demon Hunters proglašena je najboljom filmskom pjesmom, a sam film je osvojio nagradu za najbolji animirani film. The Secret Agent je također proglašen najboljim filmom na stranom jeziku. Ludwig Göransson je nagrađen za najbolju glazbu za Sinners (kategorija koja nije predstavljena na kameri); film je također osvojio nagradu za najbolje kinematografsko i box office postignuće.

U TV kategorijama, serija The Pitt proglašena je najboljom dramskom serijom, dok je Noah Wyle osvojio nagradu za najboljeg glumca u dramskoj seriji za istu seriju. Rhea Seehorn je osvojila nagradu za najbolju glumicu u drami za Pluribus. Serija The Studio proglašena je najboljom serijom – mjuzikl ili komedija, a Seth Rogen je osvojio nagradu za najboljeg glumca za svoju ulogu u seriji. Jean Smart je osvojila nagradu za najbolju glumicu u mjuziklu ili humorističnoj seriji za Hacks. Adolescence je osvojio Zlatni globus za najbolju limited seriju, antologijsku seriju ili TV film. Owen Cooper je postavio rekord svojom pobjedom za najboljeg sporednog glumca u seriji, a Stephen Graham i Erin Doherty također su osvojili Globuse za svoje uloge. Michelle Williams osvojila je nagradu za Dying for Sex. Podcast Good Hang With Amy Poehler osvojio je inauguralnu nagradu za najbolji podcast. Ricky Gervais, koji također nije bio prisutan na dodjeli, osvojio je nagradu za najbolju stand-up komediju na TV-u za Ricky Gervais: Mortality. Nikki Glaser je vodila dodjelu.