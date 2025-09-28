Naši Portali
SLOŽNE SESTRE

Znate li da Josipa Lisac ima mlađu sestru? Nevjerojatno sliče fizički, ali su karakterno jako različite

Beograd: Josipa Lisac dobitnica je nagrade Naxi zvijezda za sva vremena
Foto: F.S./ATAImages/PIXSELL
1/19
VL
Autor
Vecernji.hr
28.09.2025.
u 18:30

Povodom izlaska novog singla Josipe Lisac naslova 'Zamisli', prisjetili smo se njezine mlađe sestre Mirjane koja je našoj legendarnoj pjevačici velika podrška.

Legendarna hrvatska glazbenica i umjetnica Josipa Lisac za svoju je publiku pripremila novu pjesmu 'Zamisli', koja će svjetlo dana ugledati 30. rujna. Mi smo se tim povodom odlučili prisjetiti tko je zapravo njezina mlađa sestra Mirjana Lisac. U javnosti je baš i nismo imali priliku često vidjeti, tek se s vremena na vrijeme znala pojaviti na nekom događaju kako bi podržala svoju sestru koja uživa slavu na području Hrvatske i regije. 

Josipa Lisac je na svojem Instagram profilu svojevremeno znala i podijeliti neku fotografiju sa sestrom Mirjanom, a pratitelje legendarne pjevačice najviše je iznenadila zapravo sličnost među njima. „Ajme ovo je legendarno“, „Ma ovo nisu istine Josipa“, „Ajme koliko ste slične“, „Nevjerojatno koliko sličite“, „Ajme! Josipa na kvadrat“, „Vi ste kao blizanke“, „Ovo je iznenađenje, imamo dvije ljepotice Lisac“, bili su samo neki od komentara na društvenoj mreži Instagram. 

Pjevačica Lisac jednom je prilikom za domaće medije i ispričala koliko je zapravo bliska sa svojom mlađom sestrom. - Jako se povjeravamo jedna drugoj, mnogo razgovaramo o svemu. Koliko god mnogi kažu da imamo mnogo fizičkih sličnosti, jako smo karakterno različite. I dobro je da smo takve. Ja sam možda malo više ona kojoj se sve da, ništa mi nije teško, a ona kaže: 'Oprosti, ali meni se to baš ne da, to nema smisla'.

FOTO Kakav hit! Josipa Lisac pozirala na moru u dugim rukavima pa iznenadila obožavatelje
Beograd: Josipa Lisac dobitnica je nagrade Naxi zvijezda za sva vremena
1/19

Ja sam osoba koja ako naiđe na problem, želim ga riješiti jer nema smisla da ostane neriješen – kazala je Zagrepčanka domaćim medijima u jednom od razgovora. Dodala je i to da su nekada često znale zajedno izlaziti, a to i danas nerijetko rade. Inače, Josipa Lisac je već nekoliko puta znala podsjetiti svoje obožavatelje na neka starija vremena pa je tako uhvatila nostalgija kada je objavila fotografije s Tonyjem Cetinskim, pokojnim Massimom Svićem i Dadom Topićem. I ta je fotografija nastala 1997. godine. 

Prijatelj Halida Bešlića o njegovom zdravlju, otkrio i da mu supruga nije dobro: 'Nek im Bog pomogne'
showbiz glazbenica pjesma Mirjana Lisac sestra Josipa Lisac

