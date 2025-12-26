Marko Tolja: 'Glazbu sam uvijek radio onako kako sam je ja osjećao, a ne kako su mi nametali trendovi'

Jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih vokala, Marko Tolja, za kraj ove godine svojim je obožavateljima poklonio poseban glazbeni dar - novi božićni album, najavljen istoimenim singlom "Božić je tu". Publika Marka već godinama doživljava kao glas idealan za blagdansko vrijeme pa je stvaranje novog božićnog materijala bio prirodan korak. Riječki šarmer prepoznatljivog baritona i nenametljive elegancije, Marko Tolja već gotovo dva desetljeća zauzima posebno mjesto na domaćoj glazbenoj sceni, vješto balansirajući između popa, swinga i jazza te gradeći karijeru u kojoj je jednako važan i glas i stav, i pjesma i pristup poslu. Od prvih koraka u kvarnerskim klapama, preko velikih televizijskih showova i diskografskih nagrada, pa sve do današnjeg statusa jednog od najpouzdanijih live izvođača svoje generacije, Tolja je uspio ostati i old school gentleman i suvremeni izvođač koji prati trendove, ali im se nikad potpuno ne podređuje. Njegov glazbeni put gotovo od početka je isprepleten s televizijom. Upravo su mu show programi otvorili vrata široj publici i pokazali ga u različitim ulogama. Kao mentor i pjevač u "Zvijezde pjevaju", kao natjecatelj i pobjednik u "Plesu sa zvijezdama", kao povremeni voditelj i gost u raznim zabavnim formatima, afirmirao se kao umjetnik kojem kamera ne smeta, nego mu omogućuje da svoju scensku osobnost proširi izvan koncertnih dvorana. Istovremeno, televizija mu je donijela i pokoji promašaj, među njima i "Hit show Marka Tolje", emisiju koja je ugašena nakon samo jedne epizode, a koju danas spominje s dozom samokritičnog humora kao važnu lekciju o tome koliko je tanka linija između ambicioznog projekta i koncepta koji jednostavno ne klikne s publikom. Posebno poglavlje u Markovoj karijeri svakako je Sinatrovo, glamurozni koncertni hommage Franku Sinatri koji je s vremenom prerastao u svojevrsni brend i zagrebački prosinački ritual. Već godinama upravo kroz ove koncerte Tolja na domaćim pozornicama oživljava zlatno doba swinga i američkih standarda, potvrđujući reputaciju "hrvatskog Sinatre" koju je dobio zbog boje glasa, fraziranja i načina na koji nosi orkestar i publiku. Ovaj prosinac tu je priču dodatno učvrstio - Sinatrovo by Marko Tolja nedavno je dva puta rasprodao dvoranu Still Event. Tolju se više ne promatra samo kao "onog mladog swingera" koji je ušao na scenu s evergreenima, nego kao zaokruženog umjetnika koji je prošao i uspone i padove.