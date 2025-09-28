Sve tragedije Tomislava Horvatinčića: Sin ga se javno odrekao, izgubio je dva brata i sestru, i teško se razbolio

Jučer su, 27. rujna u popodnevnim satima, fotografi Pixsella u centru naše metropole, točnije na Cvjetnom trgu snimili Tomislava Horvatinčića. Naime, on je, ako se prisjetimo, 18. srpnja odlukom Županijskog suda u Puli pušten je na uvjetni otpust te je tako završio na slobodi. "O uvjetnom otpustu zatvorenika, na temelju članka 165. stavak 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora, odlučuje nadležni županijski sud na čijem se području nalazi kaznionica, odnosno zatvor. Sud o uvjetnom otpustu odlučuje nakon održane sjednice vijeća koja je sastavljena od tri suca tog suda. Navedeni zatvorenik je, na temelju rješenja Županijskog suda u Puli-Pola iz Kaznionice u Valturi, uvjetno otpušten s izdržavanja kazne zatvora dana 18. srpnja 2025.", poručili su iz Ministarstva pravosuđa i uprave.

Horvatinčić je pravomoćno osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora zbog pomorske nesreće 16. kolovoza 2011. u kojoj je poginuo talijanski bračni par Francesco i Marinella Salpietro. Horvatinčić je tada tvrdio da zbog kvara na brodu nije mogao izbjeći jedrilicu poginulog talijanskog para. S njim je na gliseru tada bila i Anica Đerđa Dilber. Kada su prvi put zajedno snimljeni u javnosti prije nekoliko godina, Horvatinčić je objašnjavao njihovo druženje časopisu Story sljedećim riječima: "Anica Đerđa slobodna je žena, a ja sam slobodan muškarac. Svatko može biti s kim hoće, uostalom, mi smo stari prijatelji", rekao je novinarima.

Kada je riječ o njegovu privatnom ljubavnom životu, on se, naime, u veljači 2010. godine razveo od supruge Nele, Dubrovčanke koja mu je devet godina bila životna i poslovna partnerica. Tada ju je nazivao najvažnijom i najvećom potporom u životu i svim projektima na kojima su radili. U tvrtki je tadašnja njegova supruga bila zadužena za odnose s javnošću. Kako su mediji izvještavali, njihov je razvod prošao poprilično mirno, u sjeni projekta Cvjetni. Neki mediji ipak su pisali kako je sporazum trajao mjesecima. No razvod od prve supruge Vesne, s kojom ima dva sina, Tomislava Domagoja i Krešimira, i s kojom je bio u braku 24 godine slomio je Horvatinčića. U jeku razvoda, koji je opisao kao dramatičan i bolan, njegov sin Tomislav Domagoj javno se odrekao oca. Optužio ga je da ne mari za obitelj, da je nasilan, da se bavi sumnjivim poslovima, da se samo skitao po svijetu, da je pijanac i serijski preljubnik, pisao je 24 sata.

FOTO Naš glumac iz RTL-ove serije uplovio u bračnu luku! Slavilo se na ulicama metropole

Tada je Horvatinčićev sin tvrdio kako je njegov otac glavni krivac za raspada braka s njegovom majkom, a bivši su se supružnici prepirali oko raspodjele imovine, pisali su tada mediji. Stariji sin Tomislav Domagoj je 2010. u intervjuu za tjednik Nacional napao svog oca za nemoralan, rastrošan i raskalašen život kojim je razorio obitelj. Nakon tog njegovog istupa, Tomislav Horvatinčić je u medijima kazao da je oprostio sinu što ga se odrekao i da su sve izgladili. - Nisam se naljutio kada je to izašlo - kazao je Tomislav Horvatinčić te za Gloriju dodao: - Kad se roditelji razvode, djeca to često ne prihvaćaju i burno reagiraju. Pitanje je kako bih ja reagirao da su se moji roditelji razvodili. Međutim, kad prođe neko vrijeme, sve se smiri i odnosi se normaliziraju. Među nama se sve vrlo brzo normaliziralo, nakon godinu dana. Brzo smo to zagladili i ponovno počeli razgovarati - priznao je.

Podsjetimo, Horvatinčić je nakon tri godine života u Njemačkoj vratio se i na staroj Samoborskoj su obiteljski pokrenuli restoran Babylon. Vrlo brzo Babylon se popeo visoko na rang-listi restorana u tadašnjoj Jugoslaviji, a Horvatinčić je punio džepove. Nakon razvoda restoran je pripao bivšoj supruzi Vesni. Horvatinčićev privatni život nisu obilježili samo žestoki razvodi, još od djetinjstva sjena smrti nadvija se nad ljudima koji ga okružuju. Kao dječak ostao je bez dva brata i sestre. Sestra i jedan brat preminuli su zbog bolesti, a drugog brata je Tomislav izgubio kad je imao devet godina. U igri na sijenu udario je glavom o kamen.

FOTO Vlasnik Sokol Marića oženio se 40 godina mlađom Kolumbijkom koja dolazi iz poznate obitelji

Kada je njegov restoran Babylon bio na vrhuncu i kultno mjesto Zagreba, potresla ga je strašna vijest da ima rak kostiju. Primijetio je crvenilo na nozi i obratio se liječnicima. Uslijedio je dug oporavak. Najviše ga je pogodilo što to mora reći mami koja je već izgubila troje djece. Zloćudnu bolest pobijedio je nakon operacije i 182 dana kemoterapije. Izmožden, izgubio je kosu i 30 kilograma.