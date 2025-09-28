Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 34
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
ČESTITKE!

FOTO Naš glumac iz RTL-ove serije uplovio u bračnu luku! Slavilo se na ulicama metropole

Foto: Instagram
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
28.09.2025.
u 10:40

Jučer se, 27. rujna vjenčao glumac Josip Brakus, a više detalja o njegovu najsretnijem danu doznajte u nastavku.

Zvijezda popularne hrvatske serije San snova, glumac Josip Brakus, zakoračio je u jedno od najvažnijih životnih poglavlja – brak. U romantičnoj atmosferi Zagreba, u prisustvu obitelji i najbližih prijatelja, izgovorio je sudbonosno "da" svojoj dugogodišnjoj partnerici, uspješnoj liječnici Karli Turudić.

Sam čin vjenčanja izazvao je veliko zanimanje javnosti. Društvene mreže ubrzo su bile preplavljene fotografijama i videozapisima koji su dočarali raskošno i glamurozno slavlje, a znatiželju su dodatno potaknuli brojni poznati uzvanici. Među gostima koji su stigli čestitati mladencima našli su se i ugledna imena hrvatskog glumišta – Elizabeta Brodić, Borko Perić, Goran Navojec i Ana Maras Harmander, čime je slavlje poprimilo pravi zvjezdani sjaj. Fotografije pogledajte u galeriji iznad.

Veselje je započelo već u jutarnjim satima, kada se mladoženja u društvu uzvanika okupio ispred zagrebačkog kazališta Kerempuh. Ovaj neobičan, ali simboličan izbor lokacije dao je čitavom događaju poseban kazališni ton, kao da je i sam život za mladence režirao novu, uzbudljivu predstavu.

Trenerica Mirna iz 'Života na vagi' objavila fotografiju iz doba kada je imala višak kilograma: Bilo me sram slikati se
1/9

Brakus se uoči vjenčanja prisjetio i njihovih zaruka, koje su se odvile na bajkovitom talijanskom jezeru Como. U svom prepoznatljivom duhovitom stilu izjavio je kako mu je u tom trenutku jedino nedostajalo društvo slavnog susjeda jezera, Georgea Clooneyja. "Nadam se da je bilo dovoljno romantično, no to je ipak pitanje za Karlu", kroz smijeh je tada rekao glumac.

Njihova ljubavna priča započela je 2022. godine, kada su se upoznali zahvaljujući Karlinoj najboljoj prijateljici. Od tog sudbonosnog trenutka postali su nerazdvojni, a sada su svoju vezu okrunili i brakom. Uz emotivne zavjete, tople osmijehe i suze radosnice, započeli su zajednički život ispunjen planovima, snovima i obećanjima za budućnost.

FOTO Melania Trump spremna je papreno zaraditi za Božić! Evo što će prodavati Amerikancima
1/31

Ovim vjenčanjem Josip i Karla potvrdili su koliko im znače ljubav, obitelj i prijateljstvo. Njihova romansa, koja se razvijala tiho, daleko od blještavila reflektora, sada je dobila svoj bajkoviti nastavak. Javnost i obožavatelji s velikim će zanimanjem nastaviti pratiti nove stranice njihove zajedničke priče, koje obećavaju biti ispunjene toplinom, veseljem i uspjesima.

Ključne riječi
uzvanici supruga vjenčanje San snova Josip Brakus glumac showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Dolazak odvjetnika na sud u slučaju osumnjičenih koji su privedeni u Tri operacije
6
BRAČNA IDILA

FOTO Odvjetnik Novice Petrača ljubi bivšu Mamićevu suprugu. Imaju dijete, a svoj privatan život čuvaju dalje od javnosti

Fran Olujić, s obzirom na medijski odjek, morao je od prošle godine u studenom kada je izbila afera, gotovo svaki dan stati pred kamere medija. A dok je on zbog svog posla eksponiran pred kamerama svakodnevno, njegova supruga Monika Olujić, djevojački Kravić, nakon godina provedenih pred kamerama u ulozi televizijske voditeljice - povukla se od očiju javnosti.

Učitaj još