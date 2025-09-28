Večernji list
FOTO Melania Trump spremna je papreno zaraditi za Božić! Evo što će prodavati Amerikancima
Prva dama Sjedinjenih Američkih Država, 55-godišnja Melania Trump, spremna je dobro zaraditi od prodaje, ni manje ni više, nego božićnih ukrasa!
Foto: Reuters
Prema pisanju stranih medija, ona dijeli obiteljsku sklonost prema biznisu i prodaji raznih stvari pa je tako predstavila najnoviju kolekciju božićnih ukrasa inspiriranih ljubavlju prema Americi.
Foto: Reuters
"Kolekcija 250" uključuje šest božićnih ukrasa ograničenog izdanja osmišljenih u čast Amerike i nadolazeće 250. obljetnice nezavisnosti.
Foto: Reuters
Kako je naznačeno, svaki ukras ručno je izrađen u Sjedinjenim Državama i dolazi s ugraviranim Melanijinim potpisom, kao i mogućnošću dodatne narudžbe digitalnog kolekcionarskog predmeta.
Foto: Reuters
Naime, ukrase je moguće naručiti na web stranici usamemorabilia.com, a cijene se kreću od 75 do 90 dolara.
Foto: Reuters
U nastavku galerije pogledajte ukrase koje prodaje poduzetna Melania Trump.
Foto: Reuters
Foto: usamemorabilia.com / Screenshot
Foto: usamemorabilia.com / Screenshot
Foto: usamemorabilia.com / Screenshot
Foto: usamemorabilia.com / Screenshot
Foto: usamemorabilia.com / Screenshot
Foto: usamemorabilia.com / Screenshot
Foto: usamemorabilia.com / Screenshot
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: ELIZABETH FRANTZ/REUTERS
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
