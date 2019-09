Zna što želi! Lijepa Emily otkrila kakvi muškarci je osvajaju i na što nikako ne pristaje

Studentica Emily Živčić (24) dolazi iz Duge Rese, a kad joj dopuštaju fakultetske obaveze, radi kao animatorica na dječjim rođendanima te promotorica. Svojim osmijehom i toplinom već je osvojila brojne simpatije gledatelja RTL-a, ali i Gospodina Savršenog koji joj je na svakoj ceremoniji ruža dosad dao cvijet za prolazak! Za RTL je pričala o tome zašto se prijavila u show, je li Mijo tip muškarca kakvi je inače privlače, ali i što bi bila spremna napraviti zbog ljubavi.

- Prijavila sam se na nagovor prijateljica, iako sam se već gledajući prvu sezonu showa pitala kako bih se snašla u takvom konceptu emisije. Bila sam spremna za nešto novo i nepredvidivo u životu i nimalo ne žalim za svojom odlukom“, kaže Emily. Dodaje kako je privlače inteligentni i ambiciozni muškarci s dobrim smislom za humor.

- Moj idealan partner mora posjedovati određene manire. Ne očekujem samo da je kavalir prema meni, već i da je ljubazan i prema drugim ljudima. Impresioniraju me odlučni muškarci sa čvrstim stavovima, koji su i dalje osjetljivi na potrebe drugih. Nemam neki naročit fizički tip muškarca koji me privlači i uglavnom se ne vodim izgledom kada biram partnera, ali na lijep osmijeh ili oči ne ostajem ravnodušna - objasnila je Emily.

Lijepa studentica koja dolazi iz Duge Rese kaže kako je u životu ne vežu mjesta nego ljudi pa joj ne bi bilo teško zbog ljubavi se preseliti negdje drugdje.

- Ne vjerujem u veze na daljinu i ne bih puno razmišljala o preseljenju ako je u pitanju pravi muškarac - kaže Emily. No, priznaje kako ne vjeruje u onu floskulu da se suprotnosti privlače.

- Nisam zagovornik toga. Mislim da je važno da partneri imaju slične stavove oko bitnih stvari u životu i njeguju iste vrijednosti.

Pritom ne mislim da moraju dijeliti sve interese, svatko treba vrijeme samo za sebe. U prošlim sam vezama bila prilično sklona voditi se emocijama i ignorirati partnerove loše strane. Mislim da sam naučila da se razlike i problemi koji postoje na samom početku veze obično i nastavljaju bez obzira na ljubav - iskrena je Emily.

Emily danas živi u Zagrebu gdje studira na Zdravstvenom veleučilištu.

- Iako danas ne mogu zamisliti život u maloj sredini, mislim da mi je odrastanje u manjem gradu omogućilo bezbrižno djetinjstvo. Čitave sam dane provodila družeći se s prijateljima iz susjedstva uz rijeku Mrežnicu. Imam mlađu sestru i brata i najljepše me uspomene vežu upravo uz njih“, prisjeća se Emily dana provedenih u Dugoj Resi gdje i danas živi njezina obitelj. „Ne mogu imenovati jednu osobu ili situaciju koja me izgradila u ono što danas jesam. Ipak, najveća podrška u svemu što radim mi je majka. Ona je bila osoba kojoj sam prvoj i javila da ulazim u show, za mene je imala samo riječi podrške. Njezin je zadatak bio i da to obznani užoj i široj obitelji i drago mi je da su njihovi stavovi pozitivni - kaže iskreno.

Foto: RTL

A potporu je dobila i od ljudi oko sebe.

- Imam divne prijateljice, velika su mi podrška i jedva su dočekale emitiranje showa. Iako mislim da u početku nisu vjerovale da ću se zbilja odvažiti na odlazak u show - objašnjava Emily.

Na pitanje kako bi ona samu sebe opisala, obzirom da su prijateljice bile skeptične, ona odgovara:

- Po prirodi sam oduvijek bila prilično impulzivna i iskrena, ali s godinama učim kako je najbitnije naći pravi način za reći ono što mislim. Trudim se uvijek razmišljati pozitivno, važno mi je da sam poštena prema svima i lojalna najbližima.

Upravo zbog tih njezinih karakteristika, ne čudi što se odlučila upravo za sestrinstvo.

- Izbor srednje škole za mene je bila upravo medicinska škola. Iako sam kratko pohađala Učiteljski fakultet, odlučila sam nastaviti svoje obrazovanje na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Mislim da je sestrinska profesija poziv, a ne samo posao. Smatram da radeći u zdravstvu svakoga dana imam priliku učiniti nečiji život lakšim i ljepšim i to me ispunjava - kaže Emily koja kad ne studira bavi se jogom.

- Da, kada uhvatim vremena, nikada nisam pohađala neki tečaj, učila sam ju uz knjige i Youtube. Idealna je za svakog bez obzira na stupanj kondicije, zahtijeva određen stupanj koncentracije i tako zaboravim na svakodnevne probleme i stres - objašnjava lijepa studentica koja se nekad bavila i jazz danceom, sve dok nije odustala zbog studentskih obveza.