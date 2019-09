Tesa ostala bez ruže, a Samra je odbila i nestala bez riječi: 'Ovaj koktel-party je prestresan i predramatičan'

Na kraju duplog spoja s Tesom i Andreom, Mijo je morao odlučiti koju će djevojku poslati kući.

„Nažalost ne vidim da bi kod nas nešto moglo biti i moram te ispratiti. Jako mi je žao, nije mi bila laka odluka“, kazao je Gospodin Savršeni Tesi, koja je prihvatila njegovu volju te je tako ruža pripala Andrei. „Stvarno mi se sviđa što ćemo dobiti priliku još bolje se upoznati“, oduševljeno je priznala DJ-ica iz Nizozemske. Kada se vratila u vilu, klan Tesa nije bio oduševljen njezinim povratkom vjerujući da će se vratiti njihova prijateljica. „Šok i nevjerica, ne mogu vjerovati, mislim da mi je vilica pala do poda“, kazala je Alenka, a Sara je jednako reagirala na Andrein povratak.

Foto: Promo

Novo jutro u kući donijelo je i nova iznenađenja pa je djevojkama stiglo pismo s novim izazovom i grupnim spojem – Mijo je za njih pripremio talent show.

„Priredio sam talent show da vidim koje talente sve posjeduju i da vidim što se sve krije u njima“, izjavio je Mijo koji će večeras uživati u publici i otkriti nešto novo o svakoj djevojci. Maja je bila prva koja je Miji pokazala kako dobro masira te ga tom prilikom dobro ispipala, a Anita je pripremila bećarac i trening u dvoje te je uspjela skinuti Gospodina Savršenog, a cure su ostale bez riječi kada su ugledale njegov torzo.

„Mijo bez majice je fatalan. One linije koje ima kod kukova, to je nešto savršeno“, izjavila je zadovoljno Maja.

Nikolina mu je napisala i pred svima pročitala ljubavno pismo, a Barbara ga je pokušala osvojiti trbušnim plesom. Alenka je crtala i zviždala, a Julie je napravila mini stand up točku. Nuša je jodlala, a pravnica Silvia napisala je bračni ugovor i natjerala Miju da ga potpiše.

Foto: Promo

Djevojke s najviše osvojenih bodova od publike u talent showu bile su Julie, Alenka, Nuša, Silvija, a zadatak koji su dobile u finalnom krugu nije bio nimalo lagan. Naime, trebale su odglumiti najgori mogući prekid, a u tome je najbolja bila Alenka, koja je potom osvojila spoj nasamo s Gospodinom Savršenim. Nakon zanimljivog dana, počeo je koktel party, a s njim je započela i lavina svađa jer izgleda da su se pred četvrtu ceremoniju ruža sve djevojke zabrinule za svoj ostanak.

„Ovoliko drame na jednom mjestu nisam nikada vidjela, ali da je bar drama, to je sve loša gluma koju provode neke cure“, komentirala je Samra nakon što su se Andrea i Mihaela počele svađati.

Foto: Promo

„Imam osjećaj da nitko tu nije došao zbog tebe, nego da smo se samo došle svađati“, priznala je Mihaela Miji koji je primijetio da netrpeljivost između djevojaka iz dana u dan sve više raste.

Osim što je Mihaeli „pukao film“, Julie je također puknula jer joj je bilo dosta svega.

„Mislim da sam samo sjena u showu, osjećam se da nisam bitna ovdje, nisam bila nigdje pozvana“, kroz suze je izjavila Amerikanka. Kasnije je Mijo podijelio još jednu ružu prije same ceremonije, a pripala je Silviji, koja ga je „vezala“ bračnim ugovorom. Još jednu ružu htio je dodijeliti Samri pa ju je pozvao na razgovor nasamo kako bi joj dao do znanja da vidi njezine kvalitete, no njezina reakcija ga je ostavila potpuno šokiranim.

„Oprosti, ali ne mogu uzeti ružu zato što nisam navikla na ovakvu situaciju, ne znam se postaviti niti nositi sa 15 drugih djevojaka i ne mogu trčati za nekim. Ti sigurno jesi Gospodin Savršeni, ali za neku od njih, oprosti, stvarno mi je žao“, izjavila je Samra te otišla bez traga. Djevojke su ostale iznenađene njezinom reakcijom te im više ništa nije bilo jasno. - Ovaj koktel party je prestresan i predramatičan! - zaključila je Barbara.