Djevojkama sprema iznenađenje: Hoće li Gospodin Savršeni konačno dobiti toliko željene odgovore?

U današnjoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni' past će u drugi plan završetak ceremonije ruža jer će i djevojke i Mijo biti jako iznenađeni Samrinom odlukom o napuštanju showa.

A kako bi ih razveselio, Mijo će im priuštiti zanimljivo iznenađenje - posjet adrenalinskom parku, gdje će nakratko zaboraviti na trzavice u kući, a Anita i Alenka pobijedit će svoje strahove. Osim zabave, Miji je i dalje na prvome mjestu ljubav pa mu je plan provjeriti koja je djevojka u showu zbog njega, a kojoj je važno samo 'pet minuta slave'.

Hoće li Mijo dobiti toliko željene odgovore i koja mu je djevojka sve više prirasla srcu saznat će se u novoj epizodi showa večeras u 20 sati na RTL-u.

Foto: Promo

Podsjetimo, u jučerašnjoj epizodi djevojke s najviše osvojenih bodova od publike u talent showu bile su Julie, Alenka, Nuša, Silvija, a zadatak koji su dobile u finalnom krugu nije bio nimalo lagan. Naime, trebale su odglumiti najgori mogući prekid, a u tome je najbolja bila Alenka, koja je potom osvojila spoj nasamo s Gospodinom Savršenim. Nakon zanimljivog dana, počeo je koktel party, a s njim je započela i lavina svađa jer izgleda da su se pred četvrtu ceremoniju ruža sve djevojke zabrinule za svoj ostanak.

- Ovoliko drame na jednom mjestu nisam nikada vidjela, ali da je bar drama, to je sve loša gluma koju provode neke cure - komentirala je Samra nakon što su se Andrea i Mihaela počele svađati. - Imam osjećaj da nitko tu nije došao zbog tebe, nego da smo se samo došle svađati - priznala je Mihaela Miji koji je primijetio da netrpeljivost između djevojaka iz dana u dan sve više raste. Osim što je Mihaeli "pukao film", Julie je također puknula jer joj je bilo dosta svega.

- Mislim da sam samo sjena u showu, osjećam se da nisam bitna ovdje, nisam bila nigdje pozvana - kroz suze je izjavila Amerikanka. Kasnije je Mijo podijelio još jednu ružu prije same ceremonije, a pripala je Silviji, koja ga je "vezala" bračnim ugovorom. Još jednu ružu htio je dodijeliti Samri pa ju je pozvao na razgovor nasamo kako bi joj dao do znanja da vidi njezine kvalitete, no njezina reakcija ga je ostavila potpuno šokiranim. - Oprosti, ali ne mogu uzeti ružu zato što nisam navikla na ovakvu situaciju, ne znam se postaviti niti nositi sa 15 drugih djevojaka i ne mogu trčati za nekim. Ti sigurno jesi Gospodin Savršeni, ali za neku od njih, oprosti, stvarno mi je žao - izjavila je Samra te otišla bez traga. Djevojke su ostale iznenađene njezinom reakcijom te im više ništa nije bilo jasno. - Ovaj koktel party je prestresan i predramatičan! - zaključila je Barbara.