Drama zbog Savršenog: 'Mislim da su se one sad urotile protiv mene ili me se boje'

Djevojke u vili nisu se mogle načuditi što je Samra otišla bez pozdrava i nije im u potpunosti jasno što se dogodilo.

„Naposljetku, sve smo predahnule što je jedna ruža ostala viška i svaka od djevojaka laže kada kaže da joj je žao što je otišla“, rekla je Sara, a potom je došao Mijo. „Htio sam je iznenaditi ružom, no ona je rekla da se ne vidi tu i ne želi ostati. I mene je iznenadila“, rekao je.

Foto: RTL

Nikolina nije dopustila da joj Samrin odlazak pokvari večer s Mijom i pozvala ga je na razgovor udvoje. „Da te malo popravim, vidim da smo sami, da si po mom ukusu iako si uvijek dobar“, govorila mu je Nikolina dok mu je popravljala košulju, a potom ga je zagrlila i pitala da joj da pusu, pa barem i u obraz. „Sviđa mi se kad je tako opuštenija“, rekao je Mijo.

U dnevnoj sobi Maja je zafrkavala djevojke, a Anita je komentirala: „Lako je tako kad imaš ružu!“ No Sarajka je nastavila sa šalama: „Mislim da su se one sad urotile protiv mene ili me se boje. Nemam pojma što se događa, ali boli me briga.“ Uskoro je došla Antonija kako bi uzela jednu ružu uz objašnjenje: „Želim vam puno sreće na ceremoniji i ne zaboravite da u ovom showu matematika ne znači ništa“, da bi se kasnije prikrala i dok je nitko nije gledao - vratila ružu!

Ružu su već osvojile Andrea, Maja i Slivia, a tijekom ceremonije prvu je ružu dobila Alenka. Uslijedile su Emily, Nikolina, Nuša, Anita koje su s osmijehom prihvatile ružu, no kad je Gospodin Savršeni pitao Saru uzima li ružu, ona je rekla: „Večeras da, ali budeš li me i dalje ostavljao među posljednjima, razmislit ću o tome.“ „Kakva provokatorica, kakva ucjena“, komentirala je Anita. Sljedeća je Barbara dobila ružu, a posljednje su ostale Julie i Mihaela. Prvo je prozvao Julie, a kad je Mijo dao Mihaeli ružu rekao je: „Šećer na kraju.“ Zatim je došla Antonija i najavila djevojkama nekoliko zanimljivih dana s Mijom u Istri.

Foto: RTL

Nakon noćnog putovanja i spavanja djevojke su se smjestile u prekrasnu vilu i nastavile s podbadanjima. „Mjesto je fantastično“, rekla je Nikolina, a Sara je počela: „Znaš li uopće gdje smo? Da te uputim, tamo blizu je Motovun, ono brdašce s gradićem, da znaš otprilike gdje si.“ Nikolina se nije se željela nastaviti prepirati, a potom su nastavili pričati o Samri.

Razgovor je prekinuo Mijo, a Sara je nastavila izlaganje o Motovunu. „Eno Nuša zapisuje sve“, šalila se Anita, no Miju nije previše impresioniralo Sarino izlaganje pa je na izlet pozvao Emily. Kad su otišli, Sara je nastavila provocirati djevojke. „Svoja podbadanja znam poduprijeti konkretnim argumentom dok su neke djevojke jutros samo bacile provokaciju u kojoj se naposljetku nisu snašle“, objasnila je Sara, a Anita je primijetila kako je Nikolina baš ljubomorna na Emily.

Foto: RTL

Mijo i Emily nisu imalo solo spoj još od Like, a romantična vila i hrana koju je Gospodin Savršeni pripremio bili su idealni za daljnje upoznavanje. „Kod Emily mi se sviđa što kad mi je malo neugodno, ona uskoči i izvuče situaciju u dobrom smjeru“, rekao je Mijo i spomenuo Emily kako se sjeća svega što mu je rekla na njihovu prvom spoju.

Cure su se sunčale uz bazen i došla je Mihaela s pismom i sve su pozvane na pravu adrenalinsku zabavu, a Mijo je odlučio priznati Emily svoje osjećaje. „Želim ti dati do znanja da mi se sviđaš i da mi je bilo ugodno s tobom u Lici pa sam iskoristio ovu priliku da ponovno budemo zajedno. Lijepo mi je u tvom društvu“, rekao joj je Mijo, a Emily je komentirala: „Sviđa se i meni Mijo, ali ovo je tek početak. Ne padam na riječi, nego na djela, pa mislim da smo se našli.“

Emily i Mijo našli su se s ostalim curama u adrenalinskom parku, a najviše je bila uplašena Anita koja se boji visine, no odlučila je u svemu sudjelovati. I uživala je baš kao i ostale djevojke i naravno - Gospodin Savršeni, koji je neprestano ohrabrivao djevojke. „Moj strah je potpuno nestao“, rekla je Andrea, a Mijo je komentirao: „Osmijesi na licima govore da je djevojkama bilo lijepo.“

Prije povratka u vilu Mijo je poželio popričati sa Sarom. „Želim imati načisto odnos s njom“, rekao je, a cure u vili zanimalo je isto pitanje. „Je li ona u showu zbog njega ili zbog toga da pravi show?“ komentirala je Anita. Mijo je naglasio Sari kako mu ne smeta njezino podbadanje i provociranje, ali ga je i zanimalo krije li se išta iza tih šala, zašto je došla u show i koja je njezina namjera. „Lagala bih kad bih rekla da sam došla u show da se zaljubim i pronađem ljubav svog života, došla sam tu vidjeti što ima, imam slobodnog vremena i željela sam novo iskustvo“, iskreno mu je rekla i naglasila da zna biti umiljata, ali ponekad i ogrepsti. „Nakon razgovora sa Sarom stekao sam malo drugačiji dojam o njoj, osjetio sam da je puno iskrenija i odlučio sam joj dati još jednu priliku. Neugodan razgovor postao je baš ugodan“, a potom su nazdravili za novi početak.

Foto: RTL

Ujutro je Sara uz prepričavala da joj je na spoju bilo kao u bajci. „Ali vidim da si loše prošla, ja sam bila sretnija kad sam došla sa spoja“, rekla joj je Nikolina, a Sara ju je ponovno pokušala uvrijediti govoreći joj kako ne zna dobro procijeniti lica i da mora naučiti paliti kuhalo za vodu. A kad su je djevojke pitale da im detaljnije ispriča kako joj je bilo, ostala je tajnovita. „To nije bio spoj iz snova, nego ju je pitao zašto provocira, nema se baš čime pohvaliti“, rekla je Mihaela.

Nikolina je donijela još jedno pismo, a Nuša je pozvana s Mijom na spoj. „Kad se prestanem nadati onda ću biti ja - ja ću najvjerojatnije ići zadnja“, rekla je Maja.

Foto: RTL

A kad je Nuša otišla na spoj, djevojke su ponovno počele ispitivati Saru o spoju i zašto nije dobila ružu. „Spremna sam na novu svađu i podbadanja“, komentirala je Riječanka, a Maja joj je rekla: „Stvarno bezobrazno. Privuci pažnju svojim izgledom, nastupom, osmijehom, pozitivom, seksepilom, a ne tako na ružan način. Njoj je cilj da se s nama sprda.“ No to nije dirnulo Saru i ona je nastavila po svom, a Nuša i Mijo krenuli su na svoj bajkoviti spoj na Brijune!

Hoće li će smiriti strasti među djevojkama ili će Sara i dalje stvarati kaos među njima ne propustite pogledati večeras u novoj epizodi showa „Gospodin Savršeni“ u 20 sati na RTL-u!