U novoj epizodi MasterChefa oduševili su trenuci puni emocija, humora i iznenađenja – od Egonovih “poderanih tanga” koje su nasmijale i osvojile žiri, do dirljive scene kada je Selmina kći Asja majci uručila zasluženu pregaču. Upravo ti trenuci pokazali su koliko se u kuhinji isprepliću ljubav prema kuhinji, kreativnost i ljudske priče koje nadilaze samo kuhanje.

Egon Jurić na audiciji je za žiri pripremio sataraš i meso uz modernizirane langošice koje je nazvao “poderane tange”. Iako jelo nije bilo savršeno, Egon je tijekom kuhanja inspirirao žiri. „Kad sam vas gledao, imate nešto što inspirira druge. Da bi bio mentor moram na neki način biti inspiriran svojim učenikom“, istaknuo je Mario i dao mu „da“. „Baratanje tehnikama, nožem i kretanje po kuhinji... od mene imate čisti da“, dodao je Goran. Stjepan je također dao potvrdan odgovor, a Egon je oduševljeno priznao: „Nisam ni mogao pomisliti da ću dobiti pregaču.“

Žiri nasmijale Egonove 'poderane tange', a Libanonac Elias u Hrvatsku se doselio zbog ljubavi

Iz Sarajeva je stigla Kanita Pašović, koja je odlučila napraviti „pijanog lubina“ s blitvom i krumpirom. No, žiri nije bio zadovoljan: „Pokušali ste. Unijeli ste dašak lijepe atmosfere, ali što se samog tanjura tiče, tehnika i jela – to nije ono što MasterChef traži. Prezentirali ste nam svakodnevno jelo koje radimo doma, ali doma nam ispadne i bolje“, objasnio je Goran. Mario i Stjepan složili su se s ocjenom, a Mario ju je ipak ohrabrio riječima: „Nemojte odustati od kuhanja.“ Kanita, razočarana što nije dobila pregaču, kratko je rekla: „Ne znam što je pošlo po zlu, jer nije prvi put da pečem ribu.“

Poseban trenutak audicije bio je nastup Eliasa Abou Haydara, rođenog Libanonca koji se u Hrvatsku doselio zbog ljubavi. Pripremio je libanonsko jelo, a žiri je prepoznao njegovu strast: „Nije sve ispalo savršeno, ali tanjur ima dušu“, rekao je Stjepan. „Ima tu dosta elemenata, i sve ste uspjeli staviti na tanjur da bude balansirano. Možda nije savršeno, ali vidim u vama potencijal“, dodao je Mario. „Bitni su žar, ljubav, srce i duša koju dajete namirnicama. Mislim da imate pravo na šansu da nam pokažete da možete više“, zaključio je Goran. S tri “da” Elias je dobio pregaču i izjavio: „Od jedan do deset, ja sam sretan jedanaest.“

Audiciju je obilježila i priča Selme Karić iz Sarajeva, koja je pripremila slatki sogan ćevap. Njezino jelo oduševilo je žiri: „Poigrali ste se s raznim teksturama i spojili tri jela u jedno. Malo me zbunilo, ali na kraju, kad sve spojimo u jedno, ovo je fino, ima dušu koju ste vi prenijeli na tanjur kroz te elemente“, rekao je Mario. „Meni je to bilo jako fino. Jednostavno predivno jelo“, kazao je Goran, dok se i Stjepan složio da okusi savršeno funkcioniraju zajedno.

Žiri se na kraju našalio s njom, pa su Selmi rekli da za nju nemaju pregaču, a uručili su je njezinoj kćeri Asji koja je došla kao pratnja. Tek kad je Selma izašla iz kuhinje, misleći da nije prošla, dočekalo ju je iznenađenje – pregaču joj je predala upravo kći. Dirnuta, Selma je sretna, držeći pregaču izjavila: „Ovako čvrsto sam samo držala svoje dijete.“

Epizoda je donijela ukusna jela, smijeh i dirljive trenutke, ali iznad svega pokazala da MasterChef nije samo natjecanje u kuhanju – to je pozornica na kojoj kandidati otkrivaju svoju hrabrost, prenose uspomene i ljubav kroz hranu te ostavljaju dio sebe na tanjuru. Pred nama je još jedna audicijska epizoda u kojoj će posljednji kandidati pokušati izboriti prolaz u idući selekcijski krug MasterChefa, a kome će to poći za rukom, doznajte u ponedjeljak na Novoj TV!