IZNENADILI OBOŽAVATELJE

Prekinuo jedan od najslavnijih parova na svijetu, evo što su rekli u zajedničkoj izjavi

VL
Autor
Vecernji.hr
19.09.2025.
u 16:40

Nakon gotovo dvije godine veze, talijanska glumačka diva Monica Bellucci i proslavljeni američki redatelj Tim Burton potvrdili su prekid.

Hoolywoodski par koji je svojom neočekivanom romansom intrigirao javnost, glumica Monica Bellucci (60) i režiser Tim Burton (67), odlučio je krenuti svatko svojim putem. Vijest o njihovom razlazu objavljena je danas putem kratke zajedničke izjave za medije. - S mnogo poštovanja i duboke brige jedno za drugo, Monica Bellucci i Tim Burton odlučili su se razići - stoji u priopćenju koje je prenio Daily Mail. Izjava upućuje na miran i sporazuman kraj veze koja je od samog početka bila pod budnim okom javnosti, no detalji koji su doveli do prekida ostali su nepoznati.

Njihova ljubavna priča započela je na pomalo filmski način. Iako su se prvi put sreli čak 19 godina ranije na Filmskom festivalu u Cannesu, ljubavna iskra zapalila se tek u listopadu 2022. na Lumière Film Festivalu u Lyonu. Monica je, kao počasna gošća, imala čast uručiti Burtonu nagradu za životno djelo, a taj susret prerastao je u romansu koja je potvrđena nekoliko mjeseci kasnije, početkom 2023. godine.

FOTO Zvijezde stigle u Veneciju: Zaljubljeni Monica Bellucci i Tim Burton predvode ugledno društvo
Talijanska diva, poznata po samozatajnosti, prvi je put o njihovoj vezi progovorila u lipnju 2023. za francusko izdanje magazina Elle. Njezine riječi tada su odzvanjale srećom. - Što da vam kažem... Kao prvo, drago mi je što sam upoznala muškarca. To je jedan od onih susreta koji se rijetko događaju u životu. Poznajem ga, volim ga, a sad ću ga upoznati i kao redatelja, počinje nova avantura. Volim Tima. I imam puno poštovanja prema Timu Burtonu - izjavila je tada Bellucci, ne skrivajući oduševljenje novim poglavljem.

Njihova veza nije ostala samo u privatnoj sferi, već se prelila i na filmsko platno. Bellucci je postala jedna od zvijezda Burtonovog dugoočekivanog nastavka "Beetlejuice Beetlejuice", potvrdivši redateljevu sklonost angažiranju partnerica u svojim projektima. - Velika mi je čast biti dio ovog filma i ući u Timov svijet. On je umjetnik i zna kako stvoriti situacije koje su fantastične, strašne i emotivne u isto vrijeme - otkrila je Bellucci, opisujući njihovu profesionalnu suradnju kao uzbudljivu avanturu. Par je posljednji put zajedno viđen u javnosti 14. lipnja na Taormina Film Festivalu.

Monica Bellucci potvrdila vezu s Timom Burtonom: 'Volim ga'
Inače, i Monica i Tim u ovu su vezu ušli s bogatim životnim iskustvom. Monica Bellucci iza sebe ima dva braka, od kojih je najpoznatiji onaj s francuskim glumcem Vincentom Casselom, s kojim je u 16 godina braka dobila dvije kćeri, Devu i Leonie. Tim Burton također je otac dvoje djece, sina Billyja i kćeri Nell, koje je dobio tijekom trinaestogodišnje veze s glumicom Helenom Bonham Carter. Iako se nikada nisu vjenčali, bili su jedan od najpoznatijih parova u Hollywoodu, a njihov je prekid 2014. šokirao obožavatelje. Helena je kasnije otvoreno progovorila o boli razlaza, opisujući ga kao "smrt veze" kroz koju se prolazi uz ogromnu tugu.
Ključne riječi
showbiz Hollywood veza prekid Tim Burton Monica Bellucci

