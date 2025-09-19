Naši Portali
ŽIVOT NA VAGI

Skandal u Životu na vagi! Kandidati na rubu sukoba, a morat će intervenirati i hitna pomoć

19.09.2025.
u 16:00

No prava drama tek će uslijediti na stazi. „Galla, ne igraj prljavo, bit ćeš diskvalificiran!“ poručit će Mirna, a zbog Domagoja morat će intervenirati hitna pomoć.

U današnjoj epizodi 'Života na vagi' plavi će tim otvoreno progovoriti o napetostima s crvenima, a Kate kaže da je posebno živcira ponašanje protivničkog tima. „Puni su sebe i na izazovima i na vagi, previše su se umislili. Prešlo je granicu i počelo mi je ići na živce. Jer to nije ljudski“, izjavila je Kate i zaključila da će ovaj tjedan - poludjeti u inat.

Ovaj put natjecatelje čeka posebno zahtjevan izazov. Staza dugačka 500 metara, ponton i trupci bit će prepreke koje će timovi morati svladati. Dok troje članova vuče ponton, dvoje ih mora prebacivati trupce kako bi se splav kretala. Dvoje natjecatelja iz protivničkog tima ostat će cijelo vrijeme na pontonu, a o tome tko će to biti - odlučuju suparnici.

Skandal u Životu na vagi! Kandidati na rubu sukoba, a morat će intervenirati i hitna pomoć
1/8

„Naizgled je to jednostavan zadatak, a najčešće su jednostavni zadaci vrlo komplicirani“, upozorio je Edo, a Dominik nastavio: „Ne znam kome se to čini jednostavan izazov, meni se čini kao ništa apsolutno ne štima i da neće biti lagano.“

Uz fizički izazov, natjecatelji će se suočiti i s plesnim zadatkom. Naime, dvije koreografkinje predstavit će svoje koreografije, a pobjednički tim imat će pravo odabrati jednu i dobiti dodatni dan za vježbanje. Na ocjenjivanju, dan prije vaganja, ulozi će biti visoki jer pobjednički tim osvaja čak tri kilograma prednosti!

No prava drama tek će uslijediti na stazi. „Galla, ne igraj prljavo, bit ćeš diskvalificiran!“ poručit će Mirna, a zbog Domagoja morat će intervenirati hitna pomoć. Nova epizoda 'Života na vagi' donosi napetost, sukobe i neočekivane preokrete - a pitanje je samo tko će ovaj put izaći kao pobjednik. Gledajte od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!
Ključne riječi
showbiz RTL život na vagi

