Željko Bebek progovorio o Selmi, prolaznosti života, ali i obitelji

Najblistaviji dani legendarnog Bijelog dugmeta, prema mišljenju mnogih kritičara, bili su upravo oni dok je Željko Bebek bio za mikrofonom. Nekoliko desetljeća poslije, Bebeka i dalje vjerno slušaju i neke nove generacije, čemu svjedoče milijunski pregledi njegovih aktualnih hitova na YouTubeu, kao što su “Ono nešto naše”, “Gdje sam bio”, “Prvak svijeta”, “Ja po kafanama”, uz mnogo drugih zaraznih pjesama iz njegova bogatog višegodišnjeg opusa.

Nakon što je u sklopu turneje “Ono nešto naše” napunio KC Dražen Petrović, na red je došao i Lisinski. Omiljeni glazbenik već je rasprodao ulaznice za prvi koncert 23. studenog, pa su organizatori vrlo brzo dodali i novi datum 24. studenog.

Nema sumnje da će Bebek na oba koncerta po tko zna koji put oduševiti publiku svojim glasom i brojnim hitovima. – Dvorana Vatroslava Lisinskog je prelijepa, posebna i izazovna, osobito za vrstu glazbe koju izvodim. Ondje sve skladbe uvijek zvuče drukčije i neponovljivo ljepše. Tu različitost jako volim, poglavito jer je i publika u takvom ambijentu zbog blizine i topline nešto zahtjevnija – kazao nam je Bebek koji prije ovih koncerata ima slatke brige oko sastavljanja repertoara, jer je tijekom karijere imao brojne hitove.

– Uvijek se vodim mišlju da u mome repertoaru postoje skladbe koje se ne mogu izostaviti, i tako kombiniram da koncert bude lijep doživljaj i za publiku i za one koji sudjeluju u izvođenju. Nastojim posložiti pjesme tako da koncert ima što logičniji slijed. Postoje naravno pjesme uz koje sam vezan, a uz neke i malo jače. Istina, balade su mi dosta bliske duši - dodaje Bebek koji je nedavno s Frajlama snimio i novu verziju prekrasne balade “Žuta ruža”. – To je posebna pjesma, postala je evergreen. Vjerujem da će i njima u karijeri biti važna – istaknuo je Bebek koji je na sceni više od 50 godina.

– Vrijeme neumoljivo ide i svaki čovjek osjeća prolaznost. Najvažnije je da prolazi lijepo i po mogućnosti uspješno. Puno bih toga mogao ispričati. Za to bi trebalo vremena i prostora. Nadam se da ću imati priliku o tome naširoko u nekoj autobiografiji – kaže Bebek. Jedna od pjesama koja je obilježila njegovu karijeru je i prekrasna balada Bijelog dugmeta “Selma”, posvećena gospođi Selmi Borić koja danas ima 90 godina.

– Prelijepa je to pjesma, prelijepa priča i važan korak u mojoj karijeri. Gospođa Selma je predivna osoba, njezina je pjesma dio životne priče. Nadam se da će moći 23.11. biti u Lisinskom. No ako i ne bude mogla doći, kroz pjesmu ću osjećati da je s nama – emotivno će Bebek koji i dalje uživa u glazbi.

– Uživam u svakom trenutku provedenom u glazbi i Bogu zahvaljujem što mi je podario dovoljno talenta da uz neizostavan rad uspijem biti dio toga svijeta. A ako se to zove biti slavan, lijepo je – kaže pjevač koji je s Bijelim dugmetom godinama bio na vrhu glazbene scene bivše zemlje. Bebek ne žali što nisu pokušali i na europskom tržištu. – Nije bilo nikakvih pokušaja, a ni želje da ulijećemo u skupe avanture. Jedino smo 1976 godine na molbu našeg producenta Neila Harrisona snimili pjesmu “Playing the part” na tekst Davea Townsenda. Bila je to verzija tada snimljene “Šta bi dao da si na mom mjestu” – veli pjevač te iznosi zanimljivo viđenje svoje nekadašnje grupe.

– Mislim da je Bijelo dugme sve napravilo od 1974. do 1984. godine, a onda imate varijacije. Pa i kad smo se okupili te 2005. godine na stadionu Maksimir, to je bila samo revija za nostalgične. Ali pjesme iz tih vremena nastavile su živjeti, i s nama i bez nas ...

Sa suprugom Ružicom u braku je punih 21 godinu, i imaju jedan od najskladnijih brakova na domaćoj glazbenoj sceni.

– Svaki početak je lijep i izgleda obećavajuće, ali u nastavku se sve mora poklapati. Ima tu i veliki udio sreće, bez kojeg ništa ne ide, ali ako ljubav presuši, ostaje pustinja – kaže pjevač kojeg je naslijedio 16-godišnji sin Zvonimir koji svira gitaru u njegovom pratećem bendu.

– Zvone je sada na početku glazbene karijere i ja ne sumnjam da će biti uspješan. Mlad je i morat će još mnogo i naporno raditi. Talent ima, vrijedan je i ambiciozan, ima sjajne profesore na Rock Akademiji i ja ga pozorno pratim. Publika ga prepoznaje i daje mu na svakome koncertu veliku podršku. Hit je na društvenim mrežama... No njegovo vrijeme tek dolazi. On će biti moj najdraži gost na koncertima u Lisinskom, a i 21. prosinca u Spaladium Areni u Splitu – veli Bebek, koji uz glazbu ima puno hobija. I ovog ljeta je s obitelji krstario Jadranom na jahti Pahuljica, a onda je i napravio svoje vino.

– Uvijek nađem malo vremena za ribarenje u našem lijepom Jadranu, a vino volim praviti, međutim kušam ga samo uz komadić ribice – iskreno će Bebek koji se ipak najbolje osjeća na pozornici. Jako se radujem nadolazećim koncertima kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu. A kao dijete se radujem predstojećim blagdanima – zaključio je popularni pjevač.

Foto: Mislav Žabarović