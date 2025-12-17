Naši Portali
LJUBAV JE NA SELU

Ksenija sve teže trpi konkurenciju, a Dejanovo izbacivanje završit će dramom i suzama: 'Makni mi se s očiju!'

17.12.2025.
u 16:00

Na Dejanovoj farmi stiže trenutak koji su svi priželjkivali – ali nitko nije bio spreman na ishod. Nakon dugog razmišljanja farmer bez grižnje savjesti objavljuje tko napušta imanje dok djevojke u nevjerici slušaju njegove razloge.

U još jednoj epizodi 'Ljubav je na selu' najiskusniji farmer Željko, nakon hladnog tuša, dobiva svježu dozu optimizma. Novi razgovor donosi iskrenost, nadu i poljubac uz more koji bi mogao označiti novi početak. Robert, s druge strane, bježi u posao i tišinu, no priznaje da se njegovi osjećaji prema jednoj dami itekako mijenjaju.

U Bilicama se, pak, otvara škakljiva tema – tko je s kim dijelio krevet! Iako opravdavanja ne nedostaje, sumnje ostaju visjeti u zraku. Tomislav svoje dame pokušava osvojiti manirama pravog džentlmena, kupanjem, večerom i slatkim zalogajima. Je li usvojio sve što su ga Viki, Nina i Seida pokušale naučiti?

Josip Đ. djevojke vodi na ranč među konje, a njihova opuštenost i zajednički trenuci dodatno učvršćuju odnose – ili ipak nije tako? Ksenija sve teže podnosi njegove poglede s Mayom i više neće moći šutjeti: „Stalno koristi priliku da je blizu njega. Malo sam poljuljana.“ Na Dejanovoj farmi stiže trenutak koji su svi priželjkivali – ali nitko nije bio spreman na ishod. Nakon dugog razmišljanja farmer bez grižnje savjesti objavljuje tko napušta imanje dok djevojke u nevjerici slušaju njegove razloge.

Kad emocije eksplodiraju, suze same naviru, a izgovorene riječi zapečatit će jedan odnos zauvijek: „Propustio si nešto veliko. Makni mi se s očiju!“ Tko u suzama pakira stvari, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu' večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

