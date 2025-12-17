Naši Portali
U LOS ANGELESU

Sin redatelja Roba Reinera pojavio se na sudu zbog optužbi za ubojstvo roditelja, evo koja mu kazna prijeti

FILE PHOTO: Los Angeles Premiere of ''Spinal Tap II: The End Continues'' at The Egyptian Theatre in Los Angeles
Foto: Aude Guerrucci/REUTERS
1/7
VL
Autor
Hina
17.12.2025.
u 20:26

Ako bude osuđen, Reiner se suočava s doživotnom zatvorskom kaznom bez mogućnosti pomilovanja, ili sa smrtnom kaznom. Okružni odvjetnik Nathan Hochman rekao je da tužitelji tek trebaju odlučiti hoće li tražiti smrtnu presudu

Mlađi sin holivudskog redatelja i političkog aktivista Roba Reinera po prvi put se pojavio na sudu u srijedu, zbog optužbe za dvostruko ubojstvo s kojom se suočava nakon što su njegovi roditelji pronađeni mrtvi u svome domu u Los Angelesu tijekom vikenda. Saslušanje optužnice odgođeno je do 7. siječnja, a Nick Reiner (32) nije se izjasnio o krivnji. S bradom i u plavom zaštitnom prsluku, pojavio se na sudu tri dana nakon uhićenja i jedan dan nakon što je optužen za jedno od najšokantnijih ubojstava među slavnim osobama u povijesti Losa Angelesa.

Optužen je da je fatalno izbo svoje roditelje, glumca i redatelja Roba Reinera (78) i fotografkinju i producenticu Michele Reiner (70), u ranim jutarnjim satima u nedjelju u bogatoj četvrti Brentwood u Los Angelesu i da je pobjegao s mjesta događaja. Tijela supružnika otkrivena su u nedjelju poslijepodne. Nick Reiner, koji se godinama nosio s ovisnošću o drogama, uhićen je u parku u Los Angelesu blizu sveučilišnog kampusa Sveučilišta Južne Kalifornije.

Ako bude osuđen, Reiner se suočava s doživotnom zatvorskom kaznom bez mogućnosti pomilovanja, ili sa smrtnom kaznom. Okružni odvjetnik Nathan Hochman rekao je da tužitelji tek trebaju odlučiti hoće li tražiti smrtnu presudu. Savezna država Kalifornija ima moratorij na izvođenje smrtne kazne od 2019. godine. Smrtna kazna i dalje je na snazi u Kaliforniji, no nitko nije pogubljen od 2006. godine, a guverner Gavin Newsom 2019. godine donio je izvršnu naredbu kojom se uvodi neodređen moratorij na smaknuća.

