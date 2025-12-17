Naši Portali
LJUBAV I OBITELJ

FOTO Tko su žene u životu Ante Rebića? Zbog nje je unajmio privatni zrakoplov, a dvije 'nosi' na opremi

17.12.2025.
Hrvatski nogometaš Ante Rebić poznat je po tome što svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti. Ipak, poznato je da u njegovu životu ključnu ulogu igraju žene - majka, samozatajna djevojka i dvije sestre koje su mu najveća podrška

Nogometaš Hajduka i bivši vatreni, Ante Rebić, godinama intrigira javnost ne samo svojim potezima na nogometnom travnjaku, već i tajnovitošću koja obavija njegov privatni život. Za razliku od mnogih sportaša koji rado dijele detalje na društvenim mrežama, Rebić svoju intimu čuva isključivo za sebe, što dodatno potiče znatiželju o ključnim osobama u njegovu životu.

Neki detalji izašli su u javnost 2018. godine tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji na kojem je Ante briljirao i postao miljenik žena. Tada se oglasila i najvažnija ženska osoba u njegovom životu: - Neka slobodno napiše da moj Ante nema djevojku. A voljela bih da se skrasi - poručila je Rebićeva majka nakon osvojene srebrne medalje.

Što se tiče Antinog ljubavnog života, mediji već neko vrijeme pišu o samozatajnoj ljepotici koja je navodno osvojila srce vatrenog napadača. Riječ je o Klari Pinjuh, diplomiranoj stručnjakinji za međunarodne odnose i diplomaciju iz Mostara koja, baš poput Ante, izbjegava medijsku eksponiranost i cijeni anonimnost. Glasine o njihovoj vezi započele su tijekom ljeta 2021. godine, kada je Klara objavila video u kojem Rebić vozi automobil po grčkom Mikonosu. Također, Pinjuh nema otvorene profile na društvenim mrežama, što se savršeno uklapa u Rebićev stil života fokusiran na sport.

O ozbiljnosti njihove veze svjedoče i medijski napisi prema kojima je nogometaš u periodu igara u inozemstvu unajmljivao privatni zrakoplov kako bi posjetio Klaru u Mostaru, a lijepa brineta je viđena i na dočeku Nove godine u Milanu u društvu Rebićeva tadašnjeg suigrača Rade Krunića i njegove djevojke Ivane Topalović.

Na stranici škole stranih jezika o Klari piše sljedeće: "Klara nam dolazi iz Mostara, a nakon srednje škole odlučila je preseliti na studij u Zagreb. Studentica je završne godine diplomskog studija međunarodnih odnosa i diplomacije. Tijekom srednje škole i fakulteta nalazila se u multikulturalnom okruženju, stoga je želja za učenjem stranih jezika i usavršavanjem bila prirodan slijed okolnosti. Za sebe kaže da u svemu što radi daje 110% od sebe pa je tako dvije godine bila studentska pravobraniteljica na Fakultetu političkih znanosti, kao i stručna suradnica studentske pravobraniteljice Sveučilišta u Zagrebu. Osim toga, ponosna je na osvojenu Rektorovu nagradu te na stažiranje u Europskom parlamentu u Bruxellesu." Budući da par svoju privatnost uspješno skriva od očiju javnosti, nije poznato jesu li još uvijek zajedno.

No, osim djevojke, dvije najvažnije žene u Antinu životu, koje simbolično "nosi na opremi", njegove su sestre, Marija i Katarina. Nogometaš je iznimno vezan za svoju obitelj te su mu upravo oni najveća podrška tijekom cijele karijere. Iako ih brižno čuva od javnosti, u srpnju 2022. godine napravio je rijetku iznimku i na svom Instagram profilu podijelio fotografiju sa sestrom Katarinom s njezinog vjenčanja. Taj je potez oduševio njegove pratitelje i još jednom potvrdio da su mu obiteljske vrijednosti i privatnost uvijek na prvom mjestu.

