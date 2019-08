Bebekova Selma proslavila 90. rođendan! Nazdravila šampanjcem i otkrila nove detalje o pjesmi

Moja draga Selma proslavila devedeseti rođendan - napisao je pjevač Željko Bebek uz fotografiju na kojoj on i Selma Borić zajedno piju šampanjac povodom proslave njezinog rođendana.

Pjesma koja će biti vječna, složili bi se mnogi obožavatelji grupe Bijelo Dugme. Jedan od najpoznatijih ex-yu bendova na albumu 'Kad bi bio bijelo dugme' objavilo je i pjesmu 'Selma', prema mnogima najljepšu balada ikada.

Foto: Instagram screenshot

Temelji se na stvarnom događaju iz 1949. kad je Vlado Dijak, 'krivac' za ovu pjesmu, na željezničkoj stanici u Sarajevu upoznao mladu djevojku Selmu Borić i zaljubio se. Da je o njoj napisana pjesma, Selma je doznala tek nakon što Goran Bregović uglazbio Vladine stihove. Pjesmu je prvi put čula 1975. na koncertu Bijelog dugmeta. Navodno je prišla Bregoviću i rekla mu da je upravo ona Selma iz pjesme.

- Imala sam tad 16 godina. Ja sam ležala s curama na travi, a Vlado je s dečkima ležao nasuprot. Čupkao je travu i stalno me pogledavao. Izgleda da se odmah zainteresirao za mene, a kasnije smo se sretali na korzu. Jednom me sreo s koferom pa mi je nosio kofer. Išli smo na stanicu i onda mi je pomogao da uđem u vlak. U tom je vlaku bio polupan prozor, a on mi je onda rekao: 'Selma, ne naginji se kroz prozor' - ispričala je Selma susret s Vladom na gostovanju u jednoj HRT-ovoj emisiji.

Foto: YouTube Screenhshot

Iako je bio zaljubljen u nju, Vlado Selmi to nikada nije rekao. Mnogi nisu vjerovali da se radi upravo o njoj.

- Samo me gledao - objasnila je Selma njihov odnos tada.

Selma trenutno živi u Zagrebu, a rođena je u Zenici. U intervjuu za banjalučki portal Nostalgija priznala je da se osjeća usamljeno.

- Samujem kao svaka starica. Voljela bih da malo dođete u Zagreb, jer vas iz Banje Luke posebno volim. Rijetko putujem. Nedavno mi je umrla i sestra Nura-Marija u Mostaru i sve je manje onih ljudi s kojima sam provela život. Odem do dućana, popričam s poznanicima i to je sve - rekla je Selma.