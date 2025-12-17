Naši Portali
POTPUNO ISKRENO

Liječnica iz 'Braka na prvu' o problemu s kojim se borila kada je skinula 20 kg: Izgledale su kao 2 prazne vreće za dućan

Foto: Instagram
1/21
VL
Autor
Vecernji.hr
17.12.2025.
u 16:59

Petra je bez imalo zadrške progovorila o temi o kojoj se mnoge žene srame govoriti – promjenama na tijelu nakon drastičnog gubitka kilograma. Njezina brutalno iskrena i humoristična ispovijest nasmijala je, ali i ohrabrila mnoge

Poznata influencerica Petra Meštrić, koja svojim izgledom i modnim kombinacijama redovito oduševljava tisuće pratitelja, ponovno je dospjela u središte pozornosti. Gostujući u podcastu "Um&Boom", Petra je bez imalo zadrške progovorila o temi o kojoj se mnoge žene srame govoriti – promjenama na tijelu nakon drastičnog gubitka kilograma. Njezina brutalno iskrena i humoristična ispovijest nasmijala je, ali i ohrabrila mnoge.

U isječku iz podcasta koji je objavljen na Instagramu, Petra je otkrila detalje svoje nevjerojatne transformacije. Zanosna plavuša, odjevena u elegantno odijelo s prslukom, ispričala je kako je u jednom periodu života imala 74 kilograma. Kroz period od tri godine, disciplinom i trudom, uspjela je smršavjeti na 52 kilograma, no ta je promjena sa sobom donijela i neke neočekivane posljedice.

"Ja sam bila zaista jača. Imala sam 74 kilograma i kad sam smršavjela, došla sam na 52 kilograma", započela je Petra, a zatim dodala da je u svojoj "najdebljoj fazi" imala velike grudi koje su izgledale odlično. Međutim, nakon gubitka kilograma, situacija se drastično promijenila. "Ali kako sam smršavila, tako su meni ostale doslovno dvije prazne kese za dućan", ispalila je Petra kroz smijeh, što je izazvalo salve smijeha i kod voditeljice.

Ova duhovita usporedba postala je instant-hit na društvenim mrežama, a Petra je nastavila objašnjavati kako je upravo to bio razlog zbog kojeg se odlučila na estetsku operaciju. "To je izgledalo stvarno loše i tad sam odlučila da idem ja to vratiti na mjesto gdje je bilo", priznala je, naglasivši kako je otvorena po pitanju zahvata koje je radila, ali ne voli kada joj ljudi pripisuju operacije koje nikada nije imala.

Liječnica iz 'Braka na prvu' o problemu s kojim se borila kada je skinula 20 kg: Izgledale su kao 2 prazne vreće za dućan
1/21

Njezina iskrenost i hrabrost da javno govori o svojim nesigurnostima naišle su na lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su je u komentarima obasuli komplimentima i riječima podrške. "Petra je prekrasna, predivna, pametna žena, svojim načinom komunikacije sebe predstavlja. Jednostavno je prekrasna osoba", samo je jedan od komentara koji slavi njezinu autentičnost. Drugi su hvalili njezin smisao za humor i poručili joj da je inspiracija mnogima.

Ovim istupom Petra Meštrić još je jednom dokazala da je puno više od lijepog lica. Pokazala je da se ne boji biti stvarna, ranjiva i duhovita, a upravo je to ono što njezina publika najviše cijeni. Svojom pričom poslala je snažnu poruku o prihvaćanju vlastitog tijela u svim njegovim fazama, ali i o pravu svake žene da donosi odluke s kojima će se osjećati sretnije i samopouzdanije.

