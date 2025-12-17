Zvijezda popularne serije izgubila bitku s opakom bolešću, iza sebe ostavio dirljivu poruku

Gil Gerard, legendarni glumac koji je utjelovio kapetana Williama "Bucka" Rogersa, jednog od najomiljenijih televizijskih svemirskih heroja preminuo je u 83. godini života u hospiciju, okružen obitelji. Njegova supruga Janet objavila je na Facebooku da je glumac izgubio kratku, ali žestoku bitku s "rijetkim i opako agresivnim oblikom raka". U dirljivoj objavi napisala je: "Rano jutros Gil, moja srodna duša, izgubio je bitku. Od trenutka kada smo saznali da nešto nije u redu do njegove smrti prošlo je samo nekoliko dana. Bez obzira na to koliko godina provela s njim, nikada ne bi bilo dovoljno. Čvrsto držite one koje imate i volite ih snažno."

U skladu s njegovom željom, supruga Janet na njegovom je profilu podijelila i oproštajnu poruku koju je glumac napisao prije smrti, a koja svjedoči o njegovom ispunjenom životu i vedrom duhu. "Ako ovo čitate, znači da je Janet objavila poruku kako sam je zamolio", započeo je Gerard. "Moj život bio je nevjerojatno putovanje. Prilike koje sam imao, ljudi koje sam upoznao te ljubav koju sam davao i primao učinili su moje 82 godine na ovom planetu duboko ispunjujućima. Put me vodio od Arkansasa do New Yorka i Los Angelesa, da bi me na kraju doveo do mog doma u sjevernoj Georgiji s mojom nevjerojatnom suprugom Janet, s kojom sam proveo 18 godina. Bila je to sjajna vožnja, ali neizbježno je da svaka dođe svome kraju, kao što je i moja. Ne gubite vrijeme na bilo što što vas ne ispunjava uzbuđenjem ili vam ne donosi ljubav. Vidimo se negdje u kozmosu."

Iako je uloga kapetana Rogersa postala sinonim za njegovu karijeru, Gerard je umalo odbio ponudu koja mu je donijela svjetsku slavu. U intervjuu iz 2018. godine priznao je kako je u početku bio skeptičan, smatrajući da je lik previše "crtan". "Vidio sam što je uloga Batmana učinila karijeri Adama Westa i bojao sam se da je ovo još jedan takav lik. Nisam želio raditi takve stvari", izjavio je tada. Pilot-film, koji je prvotno prikazan u kinima, postigao je golem uspjeh i uvjerio producente da seriju lansiraju na mreži NBC. Serija Buck Rogers u 25. stoljeću, uz Battlestar Galacticu, bila je televizijski odgovor na blockbuster fenomen Ratova zvijezda te je, unatoč tome što je trajala samo dvije sezone od 1979. do 1981., ostavila neizbrisiv trag u pop-kulturi.

Gerard je na kraju prihvatio ulogu jer je u liku vidio nešto više od superheroja. "Svidjela mi se njegova humanost i smisao za humor. Nije bio ukočen tip, već čovjek koji je probleme rješavao u hodu", objasnio je glumac. Njegov šarmantni prikaz astronauta iz 20. stoljeća, koji se nakon 500 godina smrzavanja budi u dalekoj budućnosti, osvojio je srca publike diljem svijeta. Uz pukovnicu Wilmu Deering (Erin Gray) i simpatičnog robota Twikija, kojem je glas posudio legendarni Mel Blanc, Buck Rogers postao je simbol optimistične i avanturističke znanstvene fantastike koja je definirala jednu eru.

Gilbert Cyril Gerard rođen je 23. siječnja 1943. u Little Rocku u Arkansasu. Prije nego što je postao glumačka zvijezda, njegov životni put bio je ispunjen neočekivanim zaokretima. Studirao je u sjemeništu, no odustao je od fakulteta i preselio se u New York u potrazi za glumačkom karijerom, radeći noću kao taksist. Upravo mu je taj posao donio sudbonosni susret – putnik kojeg je vozio, zainteresiran za probleme neafirmiranih glumaca, pozvao ga je na set filma Ljubavna priča, gdje je dobio posao statista. Iako njegova scena nije ušla u konačnu verziju filma, bio je to početak puta koji ga je vodio kroz gotovo 400 televizijskih reklama do značajnijih uloga. Proboj je ostvario u sapunici The Doctors, a prije uloge života gostovao je u serijama poput Hawaii Five-O i Mala kuća u preriji.

Gerardov privatni život bio je jednako turbulentan kao i svemirske avanture njegova najpoznatijeg lika. Ženio se pet puta, a najpoznatiji je bio njegov brak s glumicom Connie Selleccom, s kojom je dobio sina Gilberta. Nakon otkazivanja serije Buck Rogers, glumac se borio s ovisnostima o alkoholu, drogama i hrani, o čemu je kasnije otvoreno govorio. Njegova borba s prekomjernom težinom kulminirala je kada je dosegao više od 150 kilograma, što ga je potaknulo na spasonosnu operaciju želučane premosnice 2005. godine. Cijeli proces dokumentiran je u emisiji Action Hero Makeover, koja je prikazala njegovu nevjerojatnu transformaciju i gubitak gotovo 70 kilograma, ali i otkrila ranjivu stranu čovjeka iza herojskog kostima.

Smrt Gila Gerarda označila je kraj jedne ere, no njegova ostavština i duh Bucka Rogersa daleko su od zaborava. Vijest o njegovom odlasku potaknula je val nostalgije na društvenim mrežama, gdje obožavatelji dijele uspomene na seriju koja je mnogima bila prvi susret sa znanstvenom fantastikom. Ponovno se rasplamsala rasprava o budućnosti franšize, a internetske tražilice bilježe porast upita o mogućnosti ponovnog pokretanja serije i dostupnosti starih epizoda na streaming servisima. U današnjem svijetu kojim dominiraju mračnije i kompleksnije SF priče, optimizam i šarm Bucka Rogersa predstavljaju dobrodošao dašak retro-futurizma. Gerardova karizma udahnula je život liku koji nije bio samo heroj, već i čovjek s manama i vrlinama, a upravo ga je to učinilo besmrtnim u srcima generacija koje su uz njega sanjale o putovanju među zvijezdama.