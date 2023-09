Zdravko Čolić kupio novu skupocjenu nekretninu u Hrvatskoj, cijena kvadrata iznosi 5.500 €

LISA STANSFIELD

Prepoznajete li je? Pop zvijezda s kraja 80-ih snimljena u opuštenom izdanju sa suprugom

Pjesma "All Around The World" pjevačici je donijela dvije nominacije za nagradu Grammy, a njezin prvi solo album "Affection" njezin je najprodavaniji album do danas. Međutim, zvijezda nema lijepa sjećanja na pjesmu i mrzi ponovno gledati video. Lisa je još 2018. otkrila da je 'progoni' način na koji je izgledala u glazbenom spotu iz 1989. godine.