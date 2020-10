Zbog ljubavi se povukla iz javnog života, a ovo joj je prvi posao nakon što se odvojila od Borisa Novkovića

Njezino je lice krasilo naslovnice magazina, u modnom se svijetu okušala i u Milanu, a u Hrvatskoj okrunila se titulom najseksi Hrvatice... I tko zna kakve bi sve uspjehe nastavila nizati Zagrepčanka Iris Volf da sudbina nije umiješala svoje prste i da se prije nepune dvije godine nije zaljubila u pjevača Borisa Novkovića. Njihova je romansa preko noći počela puniti novinske stupce, no što je znatiželja javnosti za vezom perspektivne manekenke i 25 godina starijeg pjevača više rasla, to je ona više nestajala s modnih pista. Posvetila se vezi za koju je vjerovala da će trajati zauvijek, a prošle godine u tajnosti se udala i rodila djevojčicu Si.

I premda je Borisu to bio četvrti brak, zgodna se Zagrepčanka nije obazirala ni na što vjerujući da je ljubav ipak najvažnija. Sve dok nije pukla. Tako već nekoliko mjeseci par ne živi na zajedničkoj adresi, a Iris nam je odala kako se odlučila ponovno vratiti poslu koji obožava – modi. Jasno joj je da s 27 godina više ne može krenuti iz početka, ali može nastaviti gdje je stala. Nakon dvogodišnje stanke od pista i kamera fotoaparata, snimila je kampanju za kultni zagrebački butik Versage. – Jako sam se veselila tom snimanju jer sam se zaželjela posla koji volim i koji mi je nedostajao. Uživam u promjenama izgleda, šminke, frizure..., a poziranje mi je draže od modnih pista. Čim sam stala pred objektiv, činilo mi se kao da stanke nije ni bilo. Odmah sam se osjećala opušteno i odradila cjelodnevno snimanje koje mi je prošlo u tren – priznala je Iris dodajući kako je istina da ne živi sa suprugom, no detalje njihova raskida ne želi dijeliti s javnosti.

U prvom joj je planu kći Si zbog koje sad nastoji drukčije organizirati život. Posao joj je važan, no pandemija koronavirusa i njoj je poremetila puno želja. Zasad je ipak ostala ona da, na neki način, ostane u modnom svijetu koji joj je najbliži. – Mislim da nam je svima sada na prvome mjestu očuvanje zdravlja. I ne treba se žuriti ni s čime, no otvorena sam za poslovne ponude i snimanja. Obožavam modu, i to ne samo ispred kamere, mislim da zahvaljujući studiju na Tekstilno-tehnološkom fakultetu ipak znam dosta i o cijelom procesu – kaže Iris za koju svi kolege tvrde da se nimalo nije promijenila te da je još ljepša nakon što je rodila djevojčicu. Savršenu liniju vratila je pravilnom prehranom i zdravim načinom života.

Upravo ju je zato zapazila i Rajka Križan koja je željela tim “shootingom”, unatoč neizvjesnim vremenima, proslaviti 30 godina postojanja brenda. I premda gotovo da ne postoji slavna osoba koju nisu odijevali, a posebno su ponosni na styling Doris Dragović na Eurosongu u Izraelu, ovom su kampanjom odlučili pokazati i drukčiji način razmišljanja te angažirati žene koje nisu pjevačice ili glumice. Iris je odabrana kao lijepa buntovnica koja zna što želi i kako to postići, uz nju je pozirala i bivša suradnica Monika Vojnović, a ispunili su želju i Kristini Ivanuš, dobitnici nagrade Hermann Gmeiner, koja se žarko željela okušati u modelingu.•