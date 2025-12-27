Naši Portali
PRIZORI S KONCERTA

Thompsonov tim objavio fotografije iz Arene uz poruku: Pozdrav iz Zagreba

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
27.12.2025.
u 21:30

Ovaj potez oduševio je njegove pratitelje, koji su u samo nekoliko minuta preplavili objavu komentarima podrške

Na službenom Instagram profilu Marka Perkovića Thompsona osvanula je objava koja je u trenu zapalila društvene mreže. Uz jednostavan opis "Pozdrav iz Zagreba", Thompsonov tim je podijelio seriju od deset profesionalnih fotografija koje dočaravaju atmosferu iz rasprodane dvorane. Prizori prikazuju brojnu publiku, impresivnu pozornicu s velikim ekranima i spektakularnu rasvjetu... Ovaj potez oduševio je njegove pratitelje, koji su u samo nekoliko minuta preplavili objavu komentarima podrške. Poruke poput "Gori", "Legendo" te brojni emotikoni vatre i hrvatskih zastava jasno su pokazali euforiju publike.

Večerašnji koncert u Areni dolazi kao nastavak iznimno uspješne godine za Thompsona. Nakon što je ljetos na Hipodromu održao koncert za pola milijuna obožavatelja, a nakon toga i koncert na sinjskom Hipodromu, pjevač je na jesen nastavio svoju turneju "Hodočasnik" kojom promovira i istoimeni album. Nakon Zagreba, Thompsonova turneja nastavlja svoj put po Hrvatskoj. Već u siječnju sljedeće godine zakazana su dva koncerta u Poreču, u Sportskom centru Žatika, 10. i 11. siječnja 2026. godine. Tjedan dana kasnije, 16. i 17. siječnja, pjevač će nastupiti pred splitskom publikom u Športskom centru Gripe.

Koncert Marka Perkovića Thompsona u subotu u Areni Zagreb je započeo isto kao i na Hipodromu, a nakon druge pjesme naziva "Ravnoteža" poznate po refrenu "kad zapjevam partija mi sudi, neka sudi pjevat ćemo ljudi" Thompson je rekao da je dobro raspoložen te publici obećao božićnu pjesmu i najavio lijepu večer. Već uobičajeno u pjesmi "Dolazak Hrvata" zabio je mač što je izazvalo delirij, ali i pirotehnički show.

Evo što je Marko Perković Thompson rekao publici na početku koncerta u Areni Zagreb
showbiz Arena Zagreb Marko Perković Thompson

