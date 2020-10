Franka Batelić pokazala dio doma, s Ćorlukom gradi luksuznu vilu vrijednu 15 milijuna kuna

Pjevačica Franka Batelić ljeto je provela u rodnom Rapcu, no sada se vratila u Zagreb gdje provodi jesenske dane. Pjevačica često na društvenim mrežama objavljuje fotke na kojima pokazuje kako provodi dane sa sinčićem Viktorom, a ponekad pokaže i kako to izgleda kad pronađe malo vremena za sebe.

Tako je ovaj put objavila fotografiju na kojoj se vidi da je bila na manikuri, a osim toga mnogi su primijetili i minimalistički uređenu kupaonicu koju do sad nije pokazivala.

Foto: Instagram

Neki pratitelji zbog toga smatraju da je pokazala dio nove kuće u kojoj bi se trebala smjestiti sa suprugom Vedranom. Kuća se prostire na 1553 četvorna metra, nedaleko je od doma bivšeg premijera Ive Sanadera, a stručnjaci procjenjuju da ta jednokatnica vrijedi oko 15 milijuna kuna.

Podsjetimo, ljubav Franke i Vedrana započela je u ljeto 2012. godine tijekom izlaska na popularnom Zrću. Dežurni dušobrižnici bili su uvjereni kako je riječ tek o ljetnoj aferi koja će potrati nekoliko mjeseci ne sluteći ni u najluđim snovima da će se naš uspješan nogometaš jednog dana skrasiti uz lijepu pjevačicu.

Vezu s Frankom Ćorluka je započeo u vrijeme svog velikog nogometnog transfera iz londonskog Tottenhama u moskovski Lokomotiv. Englesku prijestolnicu zamijenio je ruskom, a prije odlaska na istok nekoliko tjedana proveo je na našoj obali družeći se s prijateljima, ali i Frankom koja mu je već na prvi pogled zapela za oko. I u Frankinu životu u to vrijeme događale su se velike promjene. Tada 21-godišnja glazbenica u Hrvatsku je stigla nakon završetka školovanja na prestižnom Berklee College of Music u Bostonu. Smiješila joj se inozemna karijera, no ona se ipak odlučila vratiti na naš teritorij i ovdje nastaviti graditi glazbenu karijeru ne sluteći da će već isto ljeto pronaći ljubav svog života. Svog je Vedrana često posjećivala u Moskvi, a kako bi se lakše prilagodila životu u Rusiji, pjevačica je s vremenom naučila ćirilicu i progovorila ruski. Par se prije dvije godine obvezao na vječnu ljubav, a raskošno vjenčanje održalo se na jednom imanju u Istri. Nedugo nakon vjenčanja Franka je priznala kako bi se voljela ostvariti u majčinskoj ulozi.