Zbog jedne stvari potpuno je poludjela! Otkriveno zbog čega se Pamela razvela nakon samo 12 dana

Prije tjedan dana glumica Pamela Anderson (52), najpoznatija po ulozi u kultnoj 'Spasilačkoj službi', objavila je da se razvodi od supruga Jona Petersa. Razvod od 22-godine starijeg producenta uslijedio nakon samo 12 dana braka.

- Bili bismo jako zahvali ako biste nas podržali u ovoj odluci. Odlučili smo se razdvojiti kako bi shvatili što želimo od života i jedno od drugog. Život je putovanje, a ljubav je proces - poručila je Anderson i mnoge ostavila u šoku. Iako nije htjela otkriti razloge bračnog brodoloma u javnost su ipak iscurili navodni razlozi bračnog kraha.

- Pamela ima veliko srce i voli jako i brzo. Vratila se s putovanja i Jon joj je rekao: "Volim te, vjenčajmo se." Ona je rekla "dobro". Ali, odmah je vidjela da je on previše fokusiran na slavu, dok ona pokušava da provodi što više vremena van javnog života s obzirom na to da se fokusirala na humanitarni rad. Pamela je osjećala da Jona frustrira to što je ona htjela zadržati svoju financijsku neovisnost. Počeo je da joj miješa u karijeru, odnosno, htio joj je srediti ulogu u filmu na kojem je radio, ali ona to nije htjela - rekao je dobro upućen izvor za Page Six.

Podsjetimo, par je u u vezi bio prije 30 godina, a ponovno su se spojili prije nekoliko mjeseci. prošli mjesec svoju su vezu ozakonili u Malibuu. - Svugdje ima lijepih djevojaka, mogao sam imati koju želim, a ja sam 35 godina čekao Pamelu. Ona me čini divljim, na dobar način - kazao je Peters za TMZ. Inače, ovaj producent najpoznatiji je po radu na obje verzije filma "Zvijezda je rođena", iz 1978. i 2018., kao i filmu "Flashdance".

Foto: Profimedia

Zanimljivo je da je ovo i za Pamelu i za Jona peti brak. Ona je bila udana za Tommyja Leeja, Kida Rocka i dva puta za Ricka Salomona. Peters je između ostalih bio oženjen za glumicu Lesley Ann Warren, te producenticu Christine Forsyth-Peters, a poznat je i po dugogodišnjoj vezi s Barbrom Streisand.

