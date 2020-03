Završila na šivanju: Naša pjevačica ozlijeđena u potresu u Zagrebu

Mlada pjevačica Nika Turković završila je na šivanju nakon što je ozlijeđena tijekom potresa koji je rano jutros zadesio Zagreb. Potres magnitude 5.3 po Richteru izazvao je snažno podrhtavanje, a baš u trenutku dok se sve treslo Nika je pokušala otvoriti vrata od smočnice što se pokazalo kao loša odluka.

- Mali savjet, nemojte otvarati špajzu za vrijeme potresa jer bi teški objekti mogli ispasti pa biste mogli završiti na šivanju, neću vam to pokazati - kazala je Nika u videu koji je objavila na svom Instagramu dodavši kako se nada da su svi ostali dobro.

Nika je naposljetku završila na šivanju, a kako je to izgledalo otkrio je na svom profilu njezin dečko, pjevač Matija Cvek.

Foto: Instagram

O svom odnosu s Matijom Nika je nedavno progovorila i za Večernji list. - Što smo dulje zajedno, to mi manje sve smeta. Normalno je da će drugi pokazivati interes za naš privatni život jer se oboje bavimo glazbom, na sceni smo i eksponirani. Također, sami smo odabrali privatni život staviti na društvene mreže i o tome otvoreno govoriti, tako da je to naša odgovornost. Ipak, sami biramo što i koliko objavljujemo, tako da je naš pravi privatni život i dalje privatan, što oboje i želimo. Vratila bih se na to da su društvene mreže kompletno naš izbor i naša odgovornost. Koliko god volim dijeliti svoj život na društvenim mrežama, ono najbolje ipak ostaje samo moje i to je poanta zdravog odnosa udvoje, ali i zdravog odnosa s društvenim mrežama - kazala je mlada pjevačica.