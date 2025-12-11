Mayalesi uoči Holiday Speciala u zagrebačkom Katranu objavili AQ Holiday Sessions

Uoči tradicionalnog blagdanskog koncerta u Katranu, 26.12. Mayalesi su odlučili fanovima dati malu akustičnu prazničnu poslasticu - AQ Holiday Sessions. U Odd studiju snimili su dvije pjesme u blagdanskom ruhu, aktualni singl Ja, ti, mi, svi i hit Hostesa. Za produkciju je bio zadužen Filip Majdak, a redatelj videa je Petar Bubalo. Na gitarama su za ovu priliku zasjali Luka Geček i Pavle Miholjević, a mandolini je virtuozno zasvirao Vlado Mirčeta. Posebne verzije pjesama s novog albuma Boutique pop savršeno najavljuju poseban koncert koji bend planira održati na Štefanje.

U stilu legendarnih TV specijala, Mayalesi će 26. prosinca 2025. godine održati poseban koncert za svoje fanove - Katran Holiday Special! Ulaznice su već gotovo rasprodane, pa će samo rijetki dobiti priliku da zaplešu uz najveće hitove benda, sudjeluju u posebnoj prazničnoj tomboli i svjedoče brojnim iznenađenjima koja im je bend za ovu priliku priredio. Uz poseban holiday Mayales repertoar, odličan provod za Štefanje osigurat će partneri - Katran Zagreb, gdje će se u blagdanskoj, ali uvijek pomaknutoj atmosferi koncert održati, Garden Brewery - koji će opskrbiti šankove i Durance - koji će posjetiteljima osigurati poklone ispod blagdanske jelke! Nastup u katranu dio je Tour de Pop turneje u sklopu koje je bend održao rasprodane nastupe te stižu u Beogradu i u Osijeku, a 13. prosinca stižu u Split u Hrvatski dom, za koji također više nema ulaznica. Bend u siječnju stižu u Zadar (23.1.) i Šibenik (24.1.).