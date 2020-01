Žanamari odgovorila hejterima: 'Majka sam i neću se obući'

Pjevačica Žanamari Perčić na Facebooku je na najbolji način odgovorila hejterima, koji su je posljednjih dana prozivali zbog fotografija na društvenim mrežama.

- Ovako: Majka sam i NEĆU se ‘obuć’. Sad kad smo to riješili ajmo hejteri odmah se izjasnite da i to primitivizma što imam ovdje odmah poblokiram, pa da se onda mogu u miru tu i tamo javiti NORMALNOJ ekipi ovdje na fejsu - napisala je Žanamari revoltirana komentarima nekih pratitelja.

Inače, pjevačica je krajem prošle godine izdala novi singl "Stigma i tabu", za koji je rekla kako bi ga svatko trebao protumačiti na svoj način.

- Tabu je nešto zabranjeno, a stigma božanski biljeg. A kad se to dvoje spoji u jedno nastaje kaos. O tome je moja nova pjesma. Iako je naziv pjesme pomalo kontroverzan, u spotu ćete me vidjeti u ‘girl next door’ izdanju. Maki i ja smo zabrijali na vintage zvukove, što ćete čuti u produkciji i melodiji pjesme, pa smo odlučili da i spot prati tu atmosferu - kazala je Žanamari.