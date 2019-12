Žanamari objavila novu fotku i zavapila: 'Tražite od naših političara da se malo angažiraju oko ove teme'

Htjela sam prošetati Podgorom, al’ ju je more doslovno poplavilo. Sve je razrušeno i pokriveno pijeskom. Ovo igralište je malo iznad pa je ostalo suho. Neće dugo. Globalno zatopljenje čini svoje. Dokad ćemo to ignorirati? Bavimo se politikom i nogometom, a naša obala kojom se dičimo i na koju se oslanjamo, naš Dubrovnik, i ostali dragulji na obali... njih uzimamo zdravo za gotovo. Ne samo mi. Ekološki osviještene ljude diljem svijeta ušutkavaju, ismijavaju i ignoriraju. Evo i na ovaj moj ‘mali’ post očekujem bar 5 komentara tipa ‘glupačo’ ‘što nisi uzela lopatu pa očistila pijesak umjesto da se naslikavaš’ i slično. Prvo kako znate da nisam? Drugo, oni s imalo soli u glavi znaju da će prvi idući valovi vratiti kompletan pijesak nazad i ponovo poplaviti čitav prvi red do mora. Ajmo radije istražiti dal’ išta može barem usporiti ovaj raspad sistema. Samo globalno kompletno mijenjanje navika i kompletnog načina života. Malo se informirajte, pa razmislite što možete promijeniti. Tražite od naših političara da se malo angažiraju oko ove teme, a ne samo proriču radna mjesta, neke fiktivne poslove koje će oni osigurati 😂 Idu po utakmicama umjesto da malo obidju upravo ova mjesta gdje je globalno zatopljenje počelo načimati planetu. #globalwarming #sealevelrise

