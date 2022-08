Vitalij Kličko razvodi se nakon 25 godina braka: 'Moje srce okupirao je samo Kijev'

Kijevski gradonačelnik i bivši svjetski prvak u boksu Vitalij Kličko (51) razvodi se nakon 25 godina braka od supruge Natalije.

- Odluka o razvodu bila je obostrana, rekao je kijevski gradonačelnik za ukrajinske medije. Dodao je kako on i supruga već godinama žive u različitim zemljama, ali su ostali u dobrim odnosima.

- Već dugo godina imamo različite interese i različite živote. Odlučili smo to i službeno potvrditi. To je bila obostrana želja. I dalje imamo dobar odnos, poštujemo se, djeca su već odrasla, a život ide dalje, kazao je Kličko.

Vitalij i Natalija Kličko vjenčali su se u travnju 1997. godine, a u braku su dobili troje djece: sinove Yegor-Danijela i Maksima te kćer Elizavbetu-Viktoriju. Dok se bavio boksom, Natalija je uz Vitalija bila na svakom meču. Podržavala ga je i 2014. godine, kad se kandidirao za kijevskog gradonačelnika.

Natalija se okušala kao pjevačica i kantautorica. Bavi se i humanitarnim radom, a s obzirom na to da je par dugo živio u Njemačkoj, od 2010. godine uključena je u rad Savjetodavnog odbora njemačke humanitarne zaklade Phytokids.

Natalija se okušala kao pjevačica i kantautorica. Bavi se i humanitarnim radom, a s obzirom na to da je par dugo živio u Njemačkoj, od 2010. godine uključena je u rad Savjetodavnog odbora njemačke humanitarne zaklade Phytokids.

