Istraga FBI-a pokazuje kako Baldwin laže u vezi ubojstva snimateljice i ovo bi mu moglo jako naštetiti

Izvješće forenzičke istrage FBI-a bacilo je novo svijetlo na istragu smrti snimateljice Halyne Hutchins tijekom snimanja filma ‘Rust‘. Snimateljica je preminula nakon što je nenamjerno u nju iz pištolja pucao Alec Baldwin. Glumac je u svojim istupima u javnosti te u samoj istrazi tvrdio kako nije povukao okidač i nije kriv za smrt snimateljice. FBI je svojom istragom došao do rezultata koji su oprečni onome što Baldwin tvrdi od listopada kada se ovaj nesretni slučaj dogodio. U izvješću koje je FBI napravio, a u čijem je posjedu i Sky News naglašeno je kako meci nisu mogli biti ispaljeni bez fizičkog povlačenja okidača.

- Smrt je nastupila prostrijelnom ranom prsnog koša. Pregled dostupnih izvješća organa za provođenje zakona nije pokazao uvjerljive dokaze da je vatreno oružje namjerno napunjeno streljivom na snimanju. Temeljem svih dostupnih informacija, uključujući nepostojanje očite namjere nanošenja ozljeda ili smrti, način smrti najbolje je klasificirati kao nesreću - piše u nastavku ovog izvješća. Od početka Baldwin tvrdi kako nije imao pojma da je netko stavio prave metke u pištolj kojima tamo nikako nije bilo mjesto, a uvjeravao je policiju kako okidač nije on povukao.

- Samo je jedno pitanje koje treba odgovor, a to je kako je tamo završio pravi metak. Netko je stavio pravi metak u pištolj, metak koji nije trebao biti na setu. Netko je odgovoran za to što se dogodilo. Ne mogu reći tko je to, ali znam da nisam ja - kazao je Baldwin u intervju koji je dao nakon nesreće.

VIDEO Marko Grubnić pozirao na luftiću jednorogu u duginim bojama: 'Ljetni jahač'