Marijana Batinić (41) objavila fotku s odmora i pozirala u badiću: 'Skromnost mi je drugo ime'

RTL-ova voditeljica Marijana Batinić (41) trenutačno je na ljetovanju, a na odmoru potpuno uživa. Vidi se to i po fotografijama na društvenim mrežama. Ovaj put je oduševila pratitelje na Instagramu objavivši fotku na kojoj je u badiću.

"Malo mi za sriću triba - bokun mora, bokun neba, dobre spize i vina. Ma skromnost mi je drugo ime" napisala ej voditeljica uz objavu.

Marijana je nedavno progovorila o majčinstvu. Inače je majka dvije djevojčice, Ene i Roze, a u jednom razgovoru kazala je kako ima osjećaj da je i njeno majčinstvo pod povećalom javnosti, upravo zato što je i ona.

- Prva sam među roditeljima jurila na informacije, podsvjesno valjda u strahu da učiteljica ne bi slučajno pomislila da se zbog prirode svog posla ne stignem dovoljno baviti djecom. Kao što sam ja pod povećalom javnosti, ponekad imam dojam da je i moje majčinstvo 'pod lupom'. Razgovarala sam i s kolegicama, imaju isti osjećaj. Gotovo svaka mama preispituje se oko toga je li dovoljno dobra mama, a ponekad mi se čini da to moramo dodatno dokazati. Imala sam svakakvih situacija. Kako djecu baš i nisam htjela objavljivati po društvenim mrežama, mislila sam da tako šaljem pozitivnu poruku o čuvanju privatnosti svoje djece, da bi mi jednom prodavačica u trgovini rekla kako joj je žao što tako malo vremena provodim s djecom - jer ih nikad nema u mojim objavama. Bila sam frapirana. Ljudi vide sliku koju ostavljaš u javnosti, a poznate mame pokušavaju kreirati tu sliku na dnevnoj bazi, što često zna biti opterećujuće - kazala je voditeljica za tportal jednom prilikom.

Podsjetimo, RTL-ovoj voditeljica otkrila nam je ranije neke detalje o svojem braku sa suprugom Matejem Pašalićem.

- Ja sam malo više od forme, suprug od sadržaja. Ja se volim uklopiti, on je malo više svoj, ali dobro se nadopunjujemo, puno se smijemo zajedno. Obožavam njegov humor, kad me ulovi u đir. Uvijek padam na slične fore. Matej i ja imamo iste poglede na život, zaljubljeni smo u iste stvari, pušemo u ista jedra, a opet svatko je individua za sebe i ima svoje afinitete. Brak po meni nije kompromis, upravo suprotno, poanta braka je sloboda izražavanja i osluhivanja, jer jedino tako istinski možeš biti sretan. Uspjeh braka ovisi o podršci i sposobnosti razumijevanja druge strane, a ne o kompromisu. Nego, pitajte me za 20-ak godina o tajnama uspješnog braka, ovo su možda samo obična naklapanja iz kojih vrišti neiskustvo - kazala je Batinić o svom braku u nedavnom intervjuu za Večernji list.

