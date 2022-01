Violeta iz 'Boljeg života' pokazala raskošno uređen stan i progovorila o ljubavi: 'Zauzeta sam i sretna'

Glumica Lidija Vukičević (59) podijelila je snimku raskošno uređenog i okićenog stana na Bežanijskoj Kosi. Praznici ju iznimno vesele, a uvijek se potrudi da njezin dom izgleda poput prave božićne bajke. Ispod objave nanizali su se brojni komplimenti pratitelja koji su oduševljeni Lidijinim uređenjem. "Sve je prelijepo kao i ti", "Kao u bajci", "Čarolija", "Savršenstvo", "Bajka", samo su neki od komentara.

-Mislim da je bitno da dobra energija bude cijele godine, a ne samo kada su blagdani i nešto se događa, isto tako je i s ljudima. Ako s nekime nisam dobra, ne čestitam mu rođendan, za mene je to pretvaranje. Ove godine uredila sam cijelu kuću i okitila sam božanstvenu jelku do plafona. Radujem se što mi je kuća ovako okićena, uživam u tom blagdanskom ambijentu- ispričala je glumica u razgovoru za Blic, pa otkrila kako su joj želje za Novu godinu isključivo zdravlje, a istaknula je i kako bi svi trebali biti 'svoji', a ne se prilagođavati.

Lidija je ispričala i kako se ne boji zaraze koronom, cijepila se i nada se kako će uspjeti izbjeći zarazu. -Putujem po svijetu, idem, vraćam se, nema straha. Najveći problem je strah, no znam za ljude koji su u bolnicama, prepune su. To me brine, empatična sam osoba. Glumica se osvrnula i na privatni život, a mnogi su primijetili kako izgleda bolje nego ikada.

-Zauzeta sam. Jako mi je lijepo, uživam i jako sam sretna- kratko je komentirala, a potom se osvrnula na tajnu dobrog izgleda.

-Glavna tajna mog izgleda je optimizam, zdrav duh i što nikada nisam dozvolila da me slava promijeni, čak ni onda kada sam bila najpoznatija glumica Jugoslavije. Bilo je uspona i padova u mojoj karijeri, radila sam i nisam radila, ali uvijek sam ostala ista. Bio je period kada nisam radila i po deset godina, ali nikada se nisam slomila. Jedino što me je slomio bio je gubitak roditelja- objasnila je Lidija koja je nedavno potpisala ugovor za treću sezonu serije 'Igra sudbine'

Inače, Lidija je najpoznatija po ulozi Violete iz serije "Bolji život", a srpska glumica redovito dijeli fotografije iz privatnog života.

