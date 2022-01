Gospodin Savršeni otkriva kako se zaljubio u glazbenicu i priznaje da mu je ovo prva veza nakon četiri godine

Mijo Matić kojeg smo kao Gospodina Savršenog gledali u drugoj sezoni ovog istoimenog RTL-ovog showa pohvalio se na Instagramu kako je zaljubljen i otkrio je da je u vezi s glazbenicom i influencericom Arianom Piknjač.

-To mi je prva fotografija s djevojkom i prva veza nakon četiri godine. Počelo je sasvim slučajno. Krajem rujna razmijenili smo nekoliko šaljivih poruka i filozofirali na duhovit način o životu, ljubavi i treningu. Uživo smo se upoznali 25. listopada - ispričao je za RTL kako je počela njihova ljubavna priča. Otkrio je i što ga je privuklo 26-godišnjoj glazbenici koja je na glazbenoj akademiji u Sarajevu završila smjer - flauta.

- Jako mi se svidio način na koji komuniciramo i kako razmišlja. Uživo je to sve bilo puno bolje od očekivanog - rekao bih iznenađujuće dobro. Ne možeš vjerovati. Različiti, a opet isti. Humor nam je super, kao i ljubavni jezik. Šalili bi se i govorili jedan drugome: "Ti si duša moje duše" i smijali se kako smišljamo i pokušavamo izraziti ovo što nam se događa. Kao da se znamo cijeli život, a ne da smo proveli nekoliko dana zajedno. To je bio naš početak ukratko - sretno se prisjeća Mijo. Za ovu godinu ima samo jednu želju, a to je da njegova draga počne svirati u Zagrebačkoj filharmoniji i da grade lijepu budućnost zajedno.