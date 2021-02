Viktorija Rađa ima zgodnu sestru koju ne viđamo često, objavila je fotke: Ona me voli bez obzira na sve

Supruga našeg proslavljenog košarkaša Dine Rađe(53), Viktorija(43), na društvenim mrežama često dijeli fotografije iz privatnog života. Ovaj put je emotivnu objavu pokazala sestru Mihaelu koju rijetko viđamo.

Foto: Instagram

"Ona me voli bez obzira na sve... dobra, loša, ljuta, tužna, vesela, debela, mršava, lipa ili gruba. Ona me trpi, ona me zna. Još me trpi godina sto", napisala je Viktorija uz fotku iz djetinjstva na kojoj je sa sestrom koja je proslavila 48. rođendan.

Foto: Instagram

Nakon toga je i na storyju objavila par fotografija sa slavljenicom, te pokazala kako Mihaela izgleda danas.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Viktorija se 2019. godine preselila iz rodnog Splita u Zagreb s obitelji, gdje se ostvarila u novim poslovnim izazovima kao trenerica fitnessa, ali otkriva da nije bilo lako. – Prvih mjesec dana u Zagrebu bila sam slomljena, ali mi je prijateljica Marija učinila Zagreb domom. Posložilo se sve preko noći – komentira ona i dodaje kako je bila svjesna da joj neki angažmani i prilike ne bi bili nadohvat ruke da je ostala u Splitu. – Split je nekako postao premalen za sve što želim. Dogovorila sam se sa svojom obitelji da će poći za mnom. Sami su predložili da će preuzeti i moje obaveze kad treba u znak potpore i podrške – objašnjava Viktorija kako su donijeli odluku. – Tu su bili i moji divni roditelji kao velika podrška.