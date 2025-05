VIDEO Tarik Filipović o usvojenom sinu: 'Puno ljudi zazire od toga, čak je bilo i zločestih komentara'

Tarik Filipović, omiljeni glumac i voditelj, u emotivnom je razgovoru za podcast Oslobođenje otkrio detalje o prihvaćanju Lejlinog sina Dine, izazovima na početku braka te kako ga je supruga Lejla "izbalansirala". Priznao je i da se nakon rođenja sina Armana nije odmah osjetio onako kako je možda očekivao, dijeleći iskreno iskustvo koje ruši tabue o roditeljstvu.

U rijetko otvorenom razgovoru, Tarik je podijelio duboko osobne trenutke iz svog života, pružajući publici uvid u čovjeka iza svjetala reflektora. Jedna od ključnih tema bila je odluka o usvajanju Dine, sina njegove supruge Lejle iz prethodnog braka s teniskim trenerom Dadom Majolijem. - Ti si danas i očuh, ma da ti kažeš otac i Lejlinom sinu iz prvog braka. I ta situacija je isto tako prirodna, jer sve što je ljudsko nije nam strano, ali ljudi uvijek s neodobravanjem gledaju i na maćehu i na očuha, evo već sam naziv je ružan. Kako je to izgledalo na početku? Je li bilo izazovno - upitala je voditeljica Filipovića, a on je odgovorio:

- Baš je ružan. Pa je, bilo je izazovno, naravno. Ja sam rekao, nisam svoj život tako zamišljao i bio mi je šok i moram priznati da sam bio onako… sam sebe sam vagao. Ali jedan dan sam si rekao: "Čekaj, ako je jedan dječačić od dvije i po godine problem da ti ne budeš sa ljubavi svog života, onda i ti nisi neki ni čovjek, ni frajer." Tad sam to presjekao i to je to. Ja sam njega i usvojio. On je moj… i na papiru moj i… rijetko pričam o tome, ali ne vidim, nije to ni tajna, ni tabu. Puno ljudi zazire od toga. Čak je bilo i jako zločestih komentara od nekih ljudi čak i meni bliskih ljudi”, emotivno je ispričao Tarik, naglašavajući kako je ta odluka učvrstila njihov obiteljski temelj.

Podsjetimo, glumac i voditelj Tarik Filipović i bivša misica i manekenka Lejla Filipović u tajnosti su se vjenčali na Silvestrovo 2007. godine, a sljedećeg ljeta za svoje prijatelje i obitelj priredili su svadbeno slavlje na imanju Marincel. Ovaj par u skladnom je braku već 18 godina i često iskazuju ljubav i poštovanje jedno prema drugome na društvenim mrežama, a sada je Tarik u podcastu ‘Oslobođenje’ otkrio kako na početku njihova braka nije sve bila bajka i otkrio je zašto je zahvalan svojoj supruzi.

- Na početku smo, i Lejla, i ja imali svoje izazove, kao i svaki drugi par… Kad sam je upoznao, bio sam u jednom emotivnom periodu života kad nisam vjerovao da je moguće ponovno pronaći nekog s kim bih mogao izgraditi nešto dugotrajno. Onda se dogodilo, baš kao slaganje puzli, jednostavno klikne i shvatiš da si našao svoju osobu. To je tajna. Brak nije samo floskula, kao što često mislimo, to je svakodnevni rad, odabir da voliš i poštuješ i kad nije lako - ispričao je glumac i voditelj kviza "Tko želi biti milijunaš?". Dodao je kako njih dvoje nikada ništa nisu radili planski niti su skrivali od drugih svoj privatni život. Svjestan je da je ljubav i strast baš kao i cvijeće je potrebno uzgajati i zalijevati, a ne skriva ni kako ga je supruga spasila i objasnio je u podcastu na što točno misli.

- Ja sam, onako, po prirodi veseljak, volim društvo. Volio sam zore dočekivati i puno sam ih u životu dočekao. Na neki način me izbalansirala. Nikad nismo o tome pričali niti je ikad bilo neke zle krv. Kada se rodio naš sin Arman, ja sam jedno mjesec i pol, dva, tri… Nastavio sam živjeti momačkim životom, a ona me samo jedan dan pitala: "Je li ti misliš tako dugo?" Jednostavno trideset i nešto godina sam živio tako i nisam se mogao precvikati odjedanput - prisjetio se glumac. Prije dvije godine u jednom intervjuu Lejla je ispričala u čemu ona vidi tajnu uspjeha njihova braka.

- Često me to pitaju i ja kažem da se puno faktora poklopilo. Prije svega, nas dvoje smo jako slični, imamo iste interese, isti odgoj. Naravno, ljubav je najbitnija. Mislim da se u braku, kao i u svakoj vezi, kao i u prijateljstvu, kao i u obiteljskim odnosima, treba raditi, njegovati, zalijevati kao što se cvijeće zalijeva. Puno je tu rada, po meni je najbitnije poštovanje, razumijevanje i malo kompromisa, nećemo si lagati - rekla je tada.

