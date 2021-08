VIDEO Ivana Kindl objavila snimku zbog koje je Vuco 'popi****', javio se i Dino Jelusić: 'Kako si zaklala'

Prošli tjedan objavljeno je da je naš mladi pjevač Dino Jelusić (29) postao član kultnog benda Whitesnake i od tada se ne prestaju nizati komentari na njegov uspjeh. Podršku su mu pružili brojni kolege, a među njima je i Ivana Kindl koja je na svojoj službenoj Facebook stranici objavila snimku nastupa iz HRT-ove emisije 'Kod nas doma' u kojoj je s Dinom otpjevala pjesmu 'Tebi pripadam'.

- Ovo je ta 'sporna' izvedba zbog koje je Vuco popi*dija! A zapravo je ispalo super duper - napisala je Kindl uz objavu.

Ispod objave odmah se javio i sam Dino. - Isuse kako si zaklala, uvijek se iznova iznenadim kad poslušam - napisao je Jelusić. Podsjetimo, u listopadu prošle godine Vuco izvrijeđao Dinu kada je gostovao u Podcast Inkubatoru.

Foto: Facebook "Njegovo pjevanje je fenomenalno. Čak ima i emociju koja bi mogla biti veća, ali mislim da on nije puno inteligentan. On dolazi u emisiju hrvatske dalekovidnice i unaprijed govori: 'Ja nisam baš naučio tekst Dine Dvornika.' Jel on lud? Jeste vi normalni?" kazao je Vuco u razgovoru za Podcast Inkubator i nastavio:

"Kad on bude zvijezda ja ću si odsjeći k**** koji je veći od ove boce i bacit ću ga pasima. Ja sam to rekao i za Zorana Mišića. To su instant proizvodi". Vuco se nakon toga strašno naljutio i nije htio više pričati o njemu.

No, nakon što je saznao da je Dino postao član Whitesnakea Vuco je promijenio ploču i nahvalio mladog Zagrepčanina. - Ja sam potakao u njemu dišpet! Jer je on najbolji na svijetu! Dino je najbolji vokal na svijetu - kazao je Vuco za Slobodnu Dalmaciju i dodao: Revolucionarni flasteri. Nemojte prekrivati salo, istopite ga. Čak 14 kg u 21 dana. Provjerite. - Ako se David Coverdale koji je jedan od pet najjačih izvođača svih vremena, makne iz grupe pa mali Dino postane glavni vokal, onda je Luka Modrić k.... i može trčati po zadarskim livadama. Kamo sreće da momci, rockeri, naprave uspjeh u domovini i izvan nje - rekao je Siniša. Dini je poručio i da se ne zaustavi samo na tome da bude prateći član. - Dino, samo naprid i nemoj se zaustavit da budeš prateći član. Budi mangup, lider, vokal, zvijezda. Budi svoj i neka ti David Coverdale pomogne da isfuraš svoj projekt. Jer, Siniša Vuco, nema jal, ja imam ljubav, i hvala Bogu da ideš...- poručio je Jelusić.

Na sve je kasnije reagirao i Jelusić kojeg su ove Vucine izjave silno zabavile. "Isuse Kriste ovaj dan postaje sve luđi" napisao je Jelusić na Insta Storyju.

