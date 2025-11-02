VIDEO Enis Bešlagić imao je dramatično buđenje u Njemačkoj: 'Rekli su nam da moramo napustiti hotel'

Glumac Enis Bešlagić nakon što je s predstavom "Da sam ja neko" punio dvorane u Hrvatskoj i okolnim zemljama nastavio je turneju u Europi. Trenutačno je u Njemačkoj, a ovog vikenda nastupio je u Bielfeldu, gdje ga je u hotelu u 6 ujutro probudilo neugodno iznenađenje. Naime, u hotelu se oglasio protupožarni alarm, a Enis je u videu pokazao i kako je djelatnica hotela došla na vrata i zamolila ga da napusti sobu.

- Ako je ovo još jedna Šerbina zezancija, kazao je Enis i otišao u sobu kod prijatelja, harmonikaša Nihada Mustafića Šerbe. No, prijatelj nije htio napustiti sobu. - Kod Šerbe sam u sobi, ubijedio me da nije ništa. Na njegovu odgovornost ostajemo u hotelu još sat vremena, kazao je nasmijani Enis i pozvao prijatelja da odu na doručak.

Autobiografska predstava koju, s obzirom na broj izvedbi, možemo nazvati gotovo antologijskom, 2. rujna sljedeće godine bit će izvedena u jednoj od najljepših i najvećih opernih kuća na svijetu, Sydney Opera Houseu. Inače, Enis će u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski 9. prosinca odigrati čak jubilarnu 10. izvedbu predstave, što nikome do sada nije pošlo za rukom.

– Pjevačima je normalno da napune dvoranu, glumcima to baš i ne ide, ali vjerovali smo u ovaj projekt. Premijera je krenula iz Brčko distrikta da se uigramo da nitko ne pita zašto nije Sarajevo ili Zagreb…pa smo odabrali Brčko kao neku neutralnu zonu i onda je krenulo preko Banjaluke, Tuzle i Lisinski kao četvrti termin – prisjetio se glumac koji u posljednjih godinu i pol dana predstavu odigrao u susjednim zemljama, ali i cijeloj Europi te brojnim drugim državama svijeta.

Objasnio je i kako je došlo do predstave u Sydneyu kazavši kako je bilo puno posla za pripreme jer se ne može tek tako zakupiti taj prostor već je i diplomacija morala raditi, a i tamošnji Parlament je morao odobriti jer ne može svatko ući u jednu od najvećih opernih kuća na svijetu. Govoreći o svom skorom nastupu u Zagrebu istaknuo je da ga veseli ponovno stati pred publiku u Lisinskom.

– Mi se svi okupljamo kada se nešto dogodi, kada netko ode s ovog svijeta, onda smo spremni da govorimo o njemu sve najbolje, kad netko ima neki sudar svi ga novinari zovu i pitaju što je bilo. Kada nešto pogriješiš u životu onda te opet zovu…a ja sam ovo doživio kao neko slavlje, proslavu koju želim podijeliti s vama da kažem, evo ja sam sretan što publika dolazi i što već deseti termin je upisan – dodao je Enis Bešlagić.